В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев никто не умер от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Впервые за последние несколько месяцев в Нью-Йорке, который стал центром эпидемии COVID-19 в США, не было зарегистрировано ни одной смерти от этой болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, оглашенные мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио.

Максимальное количество смертей в Нью-Йорке порой достигало 700 человек за сутки, при ежедневном заражении до 3 тыс. человек. Общее количество погибших жителей города составляет 18 708 человек. При этом еще 4615 человек по всей видимости также скончались от вызванной COVID-19 болезни, однако точный диагноз так и не был установлен.

Согласно данным, приведенным губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, в штате также сейчас наблюдается самое низкое с 18 марта число госпитализированных с диагнозом коронавирусной инфекции. Так, в данный момент в больницах штата находится только 792 человека, а общее количество смертей от заболевания за 12 июля составило 10 человек.

Фото: AP Photo / John Minchillo

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