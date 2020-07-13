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В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев никто не умер от COVID-19
13.07.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Впервые за последние несколько месяцев в Нью-Йорке, который стал центром эпидемии COVID-19 в США, не было зарегистрировано ни одной смерти от этой болезни. Об этом
Максимальное количество смертей в Нью-Йорке порой достигало 700 человек за сутки, при ежедневном заражении до 3 тыс. человек. Общее количество погибших жителей города составляет 18 708 человек. При этом еще 4615 человек по всей видимости также скончались от вызванной COVID-19 болезни, однако точный диагноз так и не был установлен.
Согласно данным, приведенным губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, в штате также сейчас наблюдается самое низкое с 18 марта число госпитализированных с диагнозом коронавирусной инфекции. Так, в данный момент в больницах штата находится только 792 человека, а общее количество смертей от заболевания за 12 июля составило 10 человек.
Фото: AP Photo / John Minchillo
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Впервые за последние несколько месяцев в Нью-Йорке, который стал центром эпидемии COVID-19 в США, не было зарегистрировано ни одной смерти от этой болезни. Об...
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