В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев никто не умер из-за COVID-19 за сутки

Источник материала: Вороновская газета





Власти Нью-Йорка впервые за несколько месяцев не зафиксировали за сутки ни одного случая смерти из-за COVID-19. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, сообщает ТАСС.

«Впервые за месяцы в течение суток никто в городе не умер из-за коронавируса, это так замечательно и так воодушевляет», — сказал Билл де Блазио.

В штате Нью-Йорк, где находится одноименный мегаполис, первоначально сложилась значительно более тяжелая ситуация с COVID-19, чем в других частях США. В апреле фиксировалось более 500 летальных исходов ежедневно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,2 тыс. человек. В городе Нью-Йорк инфицированы более 219 тыс. человек, умерли свыше 23,2 тыс.

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