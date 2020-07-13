В России решили отменить 14-дневный карантин для приезжающих в страну

Источник материала: Tut.by

Российские власти приняли решение отменить обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на интернет-портале правовой информации.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Необходимость отправляться на карантин будет отменена с 15 июля. Для этого у приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19. Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).

В случае, если у приезжего нет такого документа, он будет обязан в течение трех дней сдать тест на инфекцию методом ПЦР, но уже на территории России. Где все это время должен будет находиться иностранец, в документе не уточняется. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет человека, который пытается въехать в страну.

Аналогичные правила будут касаться российских граждан, которые намерены вернуться на родину. Если результаты их теста на коронавирус окажутся положительными, им будет необходимо отправиться на самоизоляцию по месту жительства до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на коронавирус методом ПЦР. В постановлении отмечается, что во время нахождения на самоизоляции необходимо исключить контакты с членами семьи, которые не заражены COVID-19.

В документе также говорится, что Министерству иностранных дел, Росавиации и Минтрансу рекомендовано информировать пассажиров о необходимости сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Об отмене двухнедельного карантина для въезжающих в Россию несколько дней назад сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что иностранцы должны будут иметь при себе соответствующие медицинские документы.

При этом она не исключила, что 14-дневный карантин может быть сохранен для россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Если граждане не имеют результаты теста на COVID-19, то до получения его отрицательного результата их поместят в обсерватор, уточнила Голикова.