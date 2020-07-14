СМИ сообщили о начале выпуска вакцины от COVID-19 в США к концу лета

Источник материала: Tut.by

Фармацевтические компании США планируют начать производство вакцины против коронавируса к концу лета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа.



Фото: Reuters

По его словам, материалы для вакцины начнут производить, «вероятно, через четыре — шесть недель».

Администрация Трампа финансировала разработку четырех вакцин против COVID-19. Планируется, что в США выпустят 300 миллионов доз вакцин к концу 2021 года.

Собеседник добавил, что клинические испытания терапевтических препаратов против коронавирусной инфекции могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит выпускать сотни тысяч доз к осени.

Ранее 13 июня 20 добровольцам, которые участвуют в испытаниях российской вакцины от коронавируса, ввели второй компонент препарата. Вакцинация проходит по так называемой бустерной схеме, когда добровольцам дважды вводят один и тот же ген на разных носителях.

Испытания отечественной вакцины проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Добровольцы вакцинации чувствуют себя хорошо.

Как сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцину от коронавируса могут разрешить использоватьв медицинских учреждениях к середине августа.