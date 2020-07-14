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«До конца года рынок может просесть еще на 10%». В день 20-летия агентство «Дианэст» о себе, услугах и ситуации на рынке
14.07.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Под ее руководством небольшое агентство недвижимости, которое размещалось на десятках квадратных метров арендуемых площадей, выросло в солидную группу компаний, куда входят: агентство недвижимости
Приоритетное направление – обучение специалистов
Риэлтерская компания «Дианэст» - одна из немногих на рынке, которая успешно сочетает ведение риэлтерского бизнеса и науки.
Первый заместитель директора агентства «Дианэст», риэлтер Евгений Родичкин рассказывает, что именно это направление деятельности компании и отличает ее от других многочисленных столичных агентств. Риэлтерская организация «Дианэст» является партнером двух кафедр: «Менеджмент» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ и управления финансами и недвижимостью Института бизнеса БГУ.
Директор группы компаний «Дианэст» Валентина Михасенко является членом комиссии по сдаче государственных экзаменов, защите дипломных работ и магистерских диссертаций БНТУ и Института бизнеса БГУ.
- Студенты знакомятся с профессией риэлтера, технологией организации и проведения сделки по купле-продаже объектов недвижимости, услугами, предоставляемыми нашей риэлтерской компанией. Ежегодно они проходят в нашем агентстве производственную и преддипломную практику, что позволяет им глубже понять работу изнутри и влиться в профессию и бизнес-среду, - уточняет Евгений Родичкин.
Многие выпускники вузов начинали работать агентами и риэлтерами не только в «Дианэст», но и в других компаниях. Не у всех получилось, кому-то пришлось уйти из профессии. Но немало и тех, кто остался, сделал карьеру, вырос до руководителя подразделения. Некоторые даже открыли свои агентства недвижимости и успешно работают.
- В риэлтерской сфере достаточно большая текучесть кадров. Это сложная работа, и не все ее выдерживают. Каждого специалиста надо вырастить и привить ему любовь к профессии. Иными словами, это золото, которое надо найти на прииске, просеять, а потом отлить. Из 100 человек, которые пытаются найти себя в этой профессии, остаются в ней лишь 3-5%, - дополняет первый заместитель директора агентства «Дианэст».
Принципиальная позиция компании состоит и в том, что она никогда не переманивает к себе на работу специалистов из других организаций, обещая им лучшие условия и более достойную оплату труда.
- Костяк нашей компании составляют специалисты, которые начинали работать у нас с нуля. Мы их обучили, помогли, и сейчас они работают по стандартам и технологиям агентства «Дианэст», - говорит Евгений Родичкин. – Специфика организации такова, что наши специалисты по недвижимости работают не в одиночку, каждый сам по себе, а группами, что позволяет нам увеличивать производительность.
Сегодня агентство недвижимости «Дианэст» входит в десятку крупнейших риэлтерских организаций в Беларуси. В настоящее время в объединенной информационной базе, вместе с компанией «Дианэст-Стройинвест», насчитывается порядка 700 объектов - квартир, домов, дач, участков и коммерческой недвижимости.
Риэлтеры и строители – одна сплоченная команда
В группу компаний входит и строительная организация «ВДС-Строй». Более чем за 10 лет работы силами предприятия с нуля «под ключ» был успешно реализован ряд объектов капитального строительства, реконструкции, ремонта.
Одно из приоритетных направлений работы компании - строительство промышленных и социально значимых объектов.
Предприятие «ВДС-строй» зарекомендовало себя как надежный и добросовестный партнер на объектах таких заказчиков, как ООО «МИТРА», ИООО «Славкалий», ИООО «Кроноспан», ООО «Кроноспан НТ», ООО «Громин», ООО «УльтраПлай», ООО СП «РелуиБел», ООО «Автопромсервис», ООО «СофтЛайнБел», ООО «Ривьера СПА», ООО «Сильва Лоджистик БиУай» ИООО «МАТТИОЛИ», ЗАО «ВИТЭКС» ООО «Аргали Пропертиз БиУай» и др.
Наличие собственной производственной базы, транспортных механизмов, автотранспорта и средств малой механизации позволяет компании проводить полный комплекс строительно-монтажных работ, делает ее конкурентной на рынке строительных услуг.
- Клиенты, которые продают квартиры через агентство недвижимости «Дианэст» и хотят
Коммерческая недвижимость: особая зона
В агентстве работает отдел по коммерческой недвижимости, специалисты которого имеют большой опыт совершения сделок в этой сфере.
- У нас отличная команда. Мы ценим наших партнеров и отношения с ними, гордимся совместными проектами с застройщиками и девелоперами, оказываем весь спектр услуг на первичном и вторичном рынке в таких сегментах, как офисная, производственная, складская, торговая недвижимость в Минске и за ее пределами, - рассказывает начальник отдела коммерческой недвижимости агентства «Дианэст» Светлана Золотухина. – Помимо опытных специалистов, в отделе работают молодые люди, на которых мы делаем ставку и всегда готовы пополнять наши ряды энергичными и креативными новичками.
Работа с коммерческой недвижимостью очень сложная и ответственная хотя бы потому, что это дорогие объекты. По мнению Светланы Золотухиной, специалист, работающий в области коммерческой недвижимости, должен иметь творческий подход к делу, уметь вести сложные переговоры, глубоко знать законодательство и быть полезным обеим сторонам сделки.
«Цифровизация никогда не заменит риэлтера»
С учетом развития цифровых технологий сегодня бытует мнение, что вскоре профессия риэлтера будет не нужна и отомрет.
- Думаю, что профессия риэлтера будет всегда востребована и никогда не потеряет своей актуальности по той простой причине, что в риэлтерской услуге есть процессы, которые можно оцифровать, а есть те, с которыми никогда не сможешь так сделать. Ведение переговоров с потребителями, согласование цены, организация сделок в цепочках из пяти и более квартир, проведение взаиморасчетов, передача объекта, сроки выписки и освобождение объекта бывшими собственниками и членами их семьи, - соблюдение этих и ряда иных вопросов потребителей, решающих жилищные вопросы, выходят за пределы цифровых технологий, - считает Евгений Родичкин.
Он также приводит пример, что в США и странах Евросоюза профессия риэлтера остается востребованной. Она уважаема, популярна и пользуется спросом у потребителей.
Риэлтерская услуга – очень трудоемкий процесс
Заместитель директора агентства «Дианэст», риэлтер Нина Волчек говорит о том, что организация и проведение сделки – очень сложный процесс. Для того чтобы она совершилась, в первую очередь надо желание потребителей.
- Сегодня не каждый потребитель понимает, за что он платит агентству. Он думает, что подготовить сделку легко и просто и что эта работа не стоит таких денег, которые ему приходится платить. Я сама юрист, и 13 лет проработала в нотариальной конторе. Мне постоянно приходилось обращаться с гражданами, заниматься приватизацией. Сейчас уже 15 лет работаю в компании «Дианэст» и вижу всю работу риэлтеров и агентов. Опыт показывает, что самое сложное в риэлтерской деятельности – это организовать и провести переговоры так, чтобы клиент остался доволен. Все зависит от общения. Если риэлтер поймет потребности клиента и наладит с ним контакт – значит сделка состоится. Если общения не получится, то положительного результат не будет. Все люди очень разные. Сегодня клиент продает объект, завтра передумал, а объем работ уже выполнен агентством. Потом возникает ряд причин, чтобы не оплачивать оказанные услуги: не понравился риэлтер или агент, не устраивает сумма и т.д., - дополняет Нина Волчек.
Заместитель директора акцентирует внимание на том, что специалисты по недвижимости проводят очень большой объем работ по сделке. На них лежит серьезная ответственность, потому что квартира или дом – это, возможно, самое дорогое имущество, которое есть у человека. И перед риэлтером стоит задача правильно его продать, чтобы впоследствии он не сожалел об этом.
«До конца года рынок может просесть еще на 10%»
Первый заместитель директора АН «Дианэст» Евгений Родичкин говорит о том, что в марте и апреле этого года на вторичном рынке жилья были отмечены два основных фактора, которые оказали влияние на развитие ситуации в целом. Во-первых, это эпидемиологическая обстановка, а во-вторых, курсовые колебания валют.
- Эти два фактора очень сильно повлияли на поведение и психологию потенциальных покупателей. Видя реальную картину, они стали расторгать предварительные договоры либо откладывать покупку на более поздний срок в надежде, что через какое-то время
Риэлтер акцентирует внимание на том, что за время разгара пандемии коронавируса цены реальных сделок упали примерно на 10-15%. Однако сейчас факторов, которые говорили бы о том, что рынок рухнет, специалист не видит.
- Сегодня на рынке находится около 9 тысяч объектов, и продавцы конкурируют между собой. Еженедельно цены падают на 0,2-0,6 %. Скорее всего, такая тенденция снижения цен на квартиры сохранится и дальше. Можно ожидать, что до конца года цены упадут еще примерно на 10%, - уточняет Евгений Родичкин.
Тем не менее, первый заместитель директора агентства акцентирует внимание на том, что жилье – это первичная потребность человека. Ждать снижения цен и откладывать покупку на неопределенное время – не самое лучшее решение. Покупатели, которые отложили покупки в марте и апреле, в мае и июне вернулись на рынок.
- Если у людей есть возможность решать свой жилищный вопрос сейчас, то это надо делать, не откладывая. Особенно это касается тех, кто продает квартиру и одновременно покупает другую взамен. На падающем рынке это выгодно, потому что доплата за лишние квадратные метры будет минимальной, - дополняет Евгений Родичкин.
Realt.byпоздравляет агентство недвижимости «Дианэст» с 20–летием и желает ему процветания в бизнесе и надежных партнеров, а всем специалистам крепкого здоровья, оптимизма и легких сделок!
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«До конца года рынок может просесть еще на 10%». В день 20-летия агентство «Дианэст» о себе, услугах и ситуации на рынке
Сегодня агентству недвижимости «Дианэст» исполняется 20 лет. Накануне юбилея мы побывали в одном из офисов компании, пообщались со специалистами и обсудили, в том...
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