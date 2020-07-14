«До конца года рынок может просесть еще на 10%». В день 20-летия агентство «Дианэст» о себе, услугах и ситуации на рынке

Риэлтерская услуга – очень трудоемкий процесс

Заместитель директора агентства «Дианэст», риэлтер Нина Волчек говорит о том, что организация и проведение сделки – очень сложный процесс. Для того чтобы она совершилась, в первую очередь надо желание потребителей.

- Сегодня не каждый потребитель понимает, за что он платит агентству. Он думает, что подготовить сделку легко и просто и что эта работа не стоит таких денег, которые ему приходится платить. Я сама юрист, и 13 лет проработала в нотариальной конторе. Мне постоянно приходилось обращаться с гражданами, заниматься приватизацией. Сейчас уже 15 лет работаю в компании «Дианэст» и вижу всю работу риэлтеров и агентов. Опыт показывает, что самое сложное в риэлтерской деятельности – это организовать и провести переговоры так, чтобы клиент остался доволен. Все зависит от общения. Если риэлтер поймет потребности клиента и наладит с ним контакт – значит сделка состоится. Если общения не получится, то положительного результат не будет. Все люди очень разные. Сегодня клиент продает объект, завтра передумал, а объем работ уже выполнен агентством. Потом возникает ряд причин, чтобы не оплачивать оказанные услуги: не понравился риэлтер или агент, не устраивает сумма и т.д., - дополняет Нина Волчек.

Заместитель директора акцентирует внимание на том, что специалисты по недвижимости проводят очень большой объем работ по сделке. На них лежит серьезная ответственность, потому что квартира или дом – это, возможно, самое дорогое имущество, которое есть у человека. И перед риэлтером стоит задача правильно его продать, чтобы впоследствии он не сожалел об этом.