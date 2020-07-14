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«Слишком много стран движутся в неправильном направлении». Глава ВОЗ о четырех сценариях пандемии

14.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что реакцию стран на пандемию коронавируса можно описать с помощью четырех сценариев, не все из них оказались успешными.


Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Reuters

За последние сутки прирост случаев коронавируса в мире составил 230 тысяч. Почти 80% этих случаев зарегистрированы только в 10 странах, а 50% — только в двух странах.

Из четырех сценариев развития пандемии, по мнению главы ВОЗ, первые два имеют успех.

Первый сценарий: когда власти стран быстро и эффективно реагировали на первые случаи заражения, эффективно доносили информацию населению и смогли избежать крупных вспышек. К таким странам глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий был замечен во многих странах Европы. Тут были крупные вспышки, которые власти брали под контроль благодаря сильному руководству и населению, которое придерживалось основных мер по предотвращению распространения вируса.

Третий сценарий: страны, которые преодолели первый пик вспышки, ослабили ограничения и теперь борются с новыми вспышками.

Четвертый сценарий: в странах наблюдается резкий рост числа инфицированных. Такая ситуация по всей Америке, Южной Азии и в нескольких странах Африки.

Эпицентр пандемии остается в Северной и Южной Америке, где зарегистрировано более 50% случаев заболевания в мире.

По мнению главы ВОЗ, слишком много стран движутся в неправильном направлении: «Вирус остается врагом номер один, но действия многих правительств и людей не отражают этого. Единственная цель вируса — найти людей для заражения».

В ВОЗ считают, что если власти недостаточно четко доносят позицию до граждан, а люди не соблюдают основные правила гигиены и физического дистанцирования, то пандемия может пойти только по одному пути — будет становиться все хуже.

13 июля в ООН опубликовали отчет о продовольственной безопасности в мире: почти 690 млн человек голодали в 2019 году. В отчете указано, что, в том числе из-за пандемии, в 2020 году число голодающих может увеличится на 130 млн.

 
 
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что реакцию стран на пандемию коронавируса можно описать с помощью четырех...
 
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