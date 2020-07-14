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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия с 15 июля отменяет обязательную изоляцию Правительство России отменило обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну. С 15 июля им нужно будет только предъявить отрицательный тест на...

Правительство России отменило обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну. С 15 июля им нужно будет только предъявить отрицательный тест на коронавирус. При его отсутствии исследование можно пройти в России в течение трех дней. Вместе с отменой самоизоляции возобновляются и переговоры о начале полетов. Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми можно открыть авиасообщение. Беларуси пока в нем нет.