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Россия с 15 июля отменяет обязательную изоляцию

14.07.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Правительство России отменило обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну. С 15 июля им нужно будет только предъявить отрицательный тест на коронавирус. При его отсутствии  исследование можно пройти в России в течение  трех дней. Вместе с отменой самоизоляции возобновляются и переговоры о начале полетов. Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми можно открыть авиасообщение. Беларуси пока в нем нет. 
 
 
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Правительство России отменило обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну. С 15 июля им нужно будет только предъявить отрицательный тест на...
 
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