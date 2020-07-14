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Почему 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа?
14.07.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости США. Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недовольство университетов и властей регионов вызвало решение Белого дома, согласно которому все иностранцы, обучающиеся в США, должны добровольно покинуть страну, если в осеннем семестре их учеба будет проходить только в онлайн-формате.
Отметим, на фоне пандемии коронавируса на дистанционный режим обучения перешли многие учебные заведения страны. Вернуться к очным занятиям в разгар эпидемии, по их мнению, значит подвергнуть риску сотни людей.
Действия федерального правительства называют «жестокими и незаконными». От суда истцы требуют отложить дату вступления распоряжения в силу, а затем и вовсе отменить его.
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Новости США. Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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