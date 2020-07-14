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Число инфицированных COVID-19 в Америке растет
14.07.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРастет число заболевших коронавирусом в Америке. В штате Калифорния, где число инфицированных увеличилось на 20 процентов за 72 часа, губернатор отдал распоряжение закрыть бары и рестораны. Пока не будут работать также спортклубы и кинотеатры. В Сан-Диего и Лос-Анджелесе, как передает Associated Press, под локдаун попали и учреждения религиозного культа. Подобные меры планирует принять и мэр техасского Хьюстона. Мексика за двое суток зарегистрировала свыше 4 с половиной тысяч новых случаев. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 300 тысяч человек.
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Растет число заболевших коронавирусом в Америке. В штате Калифорния, где число инфицированных увеличилось на 20 процентов за 72 часа, губернатор отдал распоряжение...
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