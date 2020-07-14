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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число инфицированных COVID-19 в Америке растет Растет число заболевших коронавирусом в Америке. В штате Калифорния, где число инфицированных увеличилось на 20 процентов за 72 часа, губернатор отдал распоряжение...

Растет число заболевших коронавирусом в Америке. В штате Калифорния, где число инфицированных увеличилось на 20 процентов за 72 часа, губернатор отдал распоряжение закрыть бары и рестораны. Пока не будут работать также спортклубы и кинотеатры. В Сан-Диего и Лос-Анджелесе, как передает Associated Press, под локдаун попали и учреждения религиозного культа. Подобные меры планирует принять и мэр техасского Хьюстона. Мексика за двое суток зарегистрировала свыше 4 с половиной тысяч новых случаев. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 300 тысяч человек.