ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса

14.07.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса

С 15 июля прибывшие в страну иностранцы должны лишь предоставить документ об отсутствии коронавируса. А тем, у кого такой справки не окажется, необходимо сдать тест в течение трех дней. Аналогичная процедура предусмотрена и для граждан России.

Страна постепенно возвращается к жизни до пандемии.

13 июля новый этап отмены карантинных мер начался в Москве (подробнее здесь).

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15 июля прибывшие в страну...
 
Новости дня
Новости
 
«Только деньги не дадут счастья». Как милиционер ушел из органов за работой мечты и балансом внутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика