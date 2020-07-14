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В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса
14.07.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости России. В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 15 июля прибывшие в страну иностранцы должны лишь предоставить документ об отсутствии коронавируса. А тем, у кого такой справки не окажется, необходимо сдать тест в течение трех дней. Аналогичная процедура предусмотрена и для граждан России.
13 июля новый этап отмены карантинных мер начался в Москве (подробнее
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В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса
Новости России. В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15 июля прибывшие в страну...
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