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Странная статистика Минздрава: за сутки всего 155 заразившихся COVID-19, но 6 человек умерли
14.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В последнее время Минздрав выявляет относительно неболшое количество новых заразившихся коронавирусом, но при этом порой умирает больше людей, чем месяц-два назад, когда официально ежедневно фиксировалось около тысячи случаев
В Беларуси на 14 июля зарегистрированы 65 тыс. 269 человек с положительным тестом на COVID-19 (+155 за сутки).
Из них умерли 474 пациента (+6 за сутки)
Выздоровели и выписаны 55 тыс. 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден
Проведено 1 млн. 144 тыс. 696 тестов (всего 3116 за сутки)
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В последнее время Минздрав выявляет относительно неболшое количество новых заразившихся коронавирусом, но при этом порой умирает больше людей, чем месяц-два...
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