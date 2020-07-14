Странная статистика Минздрава: за сутки всего 155 заразившихся COVID-19, но 6 человек умерли

В Беларуси на 14 июля зарегистрированы 65 тыс. 269 человек с положительным тестом на COVID-19 (+155 за сутки).





Из них умерли 474 пациента (+6 за сутки)





Выздоровели и выписаны 55 тыс. 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден





Проведено 1 млн. 144 тыс. 696 тестов (всего 3116 за сутки)



