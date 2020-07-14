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Странная статистика Минздрава: за сутки всего 155 заразившихся COVID-19, но 6 человек умерли

14.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время Минздрав выявляет относительно неболшое количество новых заразившихся коронавирусом, но при этом порой умирает больше людей, чем месяц-два назад, когда официально ежедневно фиксировалось около тысячи случаев

В Беларуси на 14 июля зарегистрированы 65 тыс. 269 человек с положительным тестом на COVID-19 (+155 за сутки). 

Из них умерли 474 пациента (+6 за сутки)

Выздоровели и выписаны 55 тыс. 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден 

Проведено 1 млн. 144 тыс. 696 тестов (всего 3116 за сутки)
 
 
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В последнее время Минздрав выявляет относительно неболшое количество новых заразившихся коронавирусом, но при этом порой умирает больше людей, чем месяц-два...
 
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