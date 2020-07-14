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Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни - Головченко
14.07.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано российской стороной в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет возобновлено в ближайшие дни.
Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни - Головченко
Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано российской стороной в конце марта в связи с распространением...
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