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Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни - Головченко

14.07.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано российской стороной в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет возобновлено в ближайшие дни.

Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни - Головченко

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

 
 
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