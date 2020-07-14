Источник материала: БT

Товарооборот Беларуси и России в 2019 году превысил 35 миллиардов долларов

Железнодорожное и авиасообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни

В Минске запланировано заседание Евразийского межправсовета в очном формате

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер-министры Беларуси и России подписали пакет документов в энергетической сфере Сегодня в Москве состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России. Отметим, это первый рабочий визит Романа Головченко в Российскую Федерацию. ...

Сегодня в Москве состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России. Отметим, это первый рабочий визит Романа Головченко в Российскую Федерацию.В 2019 году товарооборот двух стран превысил 35 миллиардов долларов. В этом году из-за пандемии коронавируса он немного снизился. Российский экспорт в Беларусь уменьшился более чем на 30 %, а белорусский экспорт в Россию - всего на 7 %. По итогам сегодняшней встречи подписано три документа в сфере энергетики. И все они, как подчеркнул белорусский премьер-министр, соответствуют интересам нашей страны.Также премьер-министры обсудили открытие границ между двумя странами. Как отметил Роман Головченко, авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией откроется в ближайшие дни.А на 17 июля в Минске запланировано заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. Премьер-министр добавил, что белорусская сторона, которая в нынешнем году председательствует в органах Евразийского экономического союза, готовится вынести на Евразийский межправсовет важные вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования ЕАЭС.