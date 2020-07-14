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Премьер-министры Беларуси и России подписали пакет документов в энергетической сфере

14.07.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Москве состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России. Отметим, это первый рабочий визит Романа Головченко в Российскую Федерацию.
 

Товарооборот Беларуси и России в 2019 году превысил 35 миллиардов долларов 

В 2019 году товарооборот двух стран превысил 35 миллиардов долларов. В этом году из-за пандемии коронавируса он немного снизился. Российский экспорт в Беларусь уменьшился более чем на 30 %, а белорусский экспорт в Россию - всего на 7 %. По итогам сегодняшней встречи подписано три документа в сфере энергетики. И все они, как подчеркнул белорусский премьер-министр, соответствуют интересам нашей страны.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Все эти соглашения соответствуют интересам Беларуси. Более того, они являются, в частности, по строительству атомной электростанции и по условиям поставок энергоносителей, очень выгодными для нашей страны. Могу сказать, что только по строительству АЭС республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов.  Это практическое решение, которое очень выгодно нашей стране. Хочу сказать, что договоренность принципиально была достигнута руководителями государств -  президентами Беларуси и России. Но заняла продолжительное время практическая отработка всех вопросов, для того чтобы мы смогли полностью соблюсти свои интересы". 

Железнодорожное и авиасообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни

Также премьер-министры обсудили открытие границ между двумя странами. Как отметил Роман Головченко, авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией откроется в ближайшие дни.

В Минске запланировано заседание Евразийского межправсовета в очном формате

А на 17 июля в Минске запланировано заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. Премьер-министр добавил, что белорусская сторона, которая в нынешнем году председательствует в органах Евразийского экономического союза, готовится вынести на Евразийский межправсовет важные вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования ЕАЭС. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Москве состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России. Отметим, это первый рабочий визит Романа Головченко в Российскую Федерацию.   ...
 
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