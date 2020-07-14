Источник материала: БT

В реанимации есть все для жизни

Тяжелые пациенты под постоянным контролем

Жизнь после COVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 39 дней на ИВЛ. История пенсионерки, которая победила коронавирус Именно хронические заболевания являются основополагающим фактором осложнений при инфекции, впрочем, как и возраст. В реанимацию, согласно данным, попадают только...

Именно хронические заболевания являются основополагающим фактором осложнений при инфекции, впрочем, как и возраст. В реанимацию, согласно данным, попадают только от 3 до 5 % пациентов с коронавирусом. У героини нашего следующего сюжета, к сожалению, совпали все критерии и она оказалась в реанимации. 69-летняя пенсионерка пролежала на аппарате искусственной вентиляции легких 39 дней. Сегодня она медленно, но уверенно восстанавливается.А ведь удивляться действительно есть чему. 69-летняя Лидия Шляшко в крайне тяжелом состоянии поступила во 2-ю столичную больницу, где сразу пришлось прибегнуть к реанимационным мероприятиям и подключить к аппарату ИВЛ. Снимок КТ показал 75 % поражения дыхательных органов. Искусственные легкие помогали женщине дышать на протяжении 39 дней.Мы в реанимационном отделении, примерно в такой же палате и проходила лечение Лидия Петровна. Единственное отличие - это не ковидная палата. Здесь есть все необходимое оборудование для поддержки жизнедеятельности и, конечно, профессиональные медики. Кстати, что касается нашей героини, помимо основной причины, по которой она оказалась в реанимации, был целый ряд сопутствующих заболеваний. К примеру, ей провели лапароскопическую операцию - полтора часа без отключения от аппарата.Заведующий реанимационным отделением Дмитрий Каплич за 9 лет в должности повидал много тяжелых пациентов. Признается, Лидия Петровна не исключение. Но ее случай неординарный. Ведь, как правило, на ИВЛ больные в среднем проводят около 2 недель.Врачи отмечают, что в среднем в реанимационных палатах около 2-3 процентов больных - это пациенты с коронавирусной инфекцией. Подавляющее число - люди пожилого возраста. Контроль за ними ведется постоянно - 24 на 7.По словам врачей, через неделю Лидию Петровну переведут на долечивание в санаторий. Бесплатный курорт не только для укрепления иммунитета, но время отдохнуть от тяжелых больничных палат и настроить себя на привычный здоровый образ жизни и вновь вернуться домой к родным и близким. Как это уже сделали сотни белорусов, у которых COVID протекал с осложнениями.