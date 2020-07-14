|
39 дней на ИВЛ. История пенсионерки, которая победила коронавирус
14.07.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTИменно хронические заболевания являются основополагающим фактором осложнений при инфекции, впрочем, как и возраст. В реанимацию, согласно данным, попадают только от 3 до 5 % пациентов с коронавирусом. У героини нашего следующего сюжета, к сожалению, совпали все критерии и она оказалась в реанимации. 69-летняя пенсионерка пролежала на аппарате искусственной вентиляции легких 39 дней. Сегодня она медленно, но уверенно восстанавливается.
Лидия Шляшко, пенсионерка: "Наверное, с того света меня возвратили, потому что все удивляются, как я вообще выжила".
А ведь удивляться действительно есть чему. 69-летняя Лидия Шляшко в крайне тяжелом состоянии поступила во 2-ю столичную больницу, где сразу пришлось прибегнуть к реанимационным мероприятиям и подключить к аппарату ИВЛ. Снимок КТ показал 75 % поражения дыхательных органов. Искусственные легкие помогали женщине дышать на протяжении 39 дней.
Лидия Шляшко, пенсионерка: "В реанимации врач такой хороший. Он все меня шевелил, шевелил прямо силой. Он мне так помог сильно. А тут я уже стала и садиться. Тут все такие ласковые, хорошие все".
В реанимации есть все для жизниМы в реанимационном отделении, примерно в такой же палате и проходила лечение Лидия Петровна. Единственное отличие - это не ковидная палата. Здесь есть все необходимое оборудование для поддержки жизнедеятельности и, конечно, профессиональные медики. Кстати, что касается нашей героини, помимо основной причины, по которой она оказалась в реанимации, был целый ряд сопутствующих заболеваний. К примеру, ей провели лапароскопическую операцию - полтора часа без отключения от аппарата.
Заведующий реанимационным отделением Дмитрий Каплич за 9 лет в должности повидал много тяжелых пациентов. Признается, Лидия Петровна не исключение. Но ее случай неординарный. Ведь, как правило, на ИВЛ больные в среднем проводят около 2 недель.
Дмитрий Каплич, завотделением анестезиологии и реанимации 2-й клинической больницы г. Минска: "Тяжело проходило лечение у нее, очень медленно шла положительная динамика. Нам удалось немножко ее активизировать, чтобы она была более активная, стала присаживаться сама, пить воду, кушать, двигать руками, ногами".
Тяжелые пациенты под постоянным контролемВрачи отмечают, что в среднем в реанимационных палатах около 2-3 процентов больных - это пациенты с коронавирусной инфекцией. Подавляющее число - люди пожилого возраста. Контроль за ними ведется постоянно - 24 на 7.
Анжелика Маковская, заместитель главврача 2-й клинической больницы г. Минска: "Существует мониторинг, когда оценивается и артериальное давление через заданный промежуток времени, постоянно сатурация, электрокардиография, капнометрия, оцениваются показатели работы ИВЛ и при необходимости изменяются параметры, проводятся круглосуточно лабораторные анализы".
Жизнь после COVID-19По словам врачей, через неделю Лидию Петровну переведут на долечивание в санаторий. Бесплатный курорт не только для укрепления иммунитета, но время отдохнуть от тяжелых больничных палат и настроить себя на привычный здоровый образ жизни и вновь вернуться домой к родным и близким. Как это уже сделали сотни белорусов, у которых COVID протекал с осложнениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно хронические заболевания являются основополагающим фактором осложнений при инфекции, впрочем, как и возраст. В реанимацию, согласно данным, попадают только...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)