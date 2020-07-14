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В ближайшие дни восстановится авиа и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией

14.07.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси после переговоров в Москве. Но точную дату снова не называют.



Российско-белорусское авиационное и железнодорожное сообщение может быть восстановлено уже в ближайшее время, проинформировала БелТА со слов Романа Головченко, премьер-министра Беларуси. Такую новость белорусский премьер сообщил по итогам состоявшихся в Москве переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Напомним, из-за риска распространения коронавируса Россия закрыла границу с Беларусью 16 марта 2020 года. Регулярное сообщение между странами-соседками было приостановлено фактически на четыре месяца.

- Мы подняли этот вопрос (Прим.: на переговорах). Российская сторона объяснила, что ситуация мониторится, исходя из эпидобстановки. Как мы поняли, транспортное сообщение с Беларусью возобновиться в ближайшие дни, - пояснил Головченко.


Однако назвать конкретную дату премьер не смог, объяснив, что она не называется и российской стороной - нужно ждать официального решения.

Днем ранее, 13 июля, Россия восстановила авиасообщение с тринадцатью государствами, в число которых, увы, не попала Беларусь. А также отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывающих иностранцев при условии наличия отрицательного теста на «ковид».
 
Теги: Новости
 
 
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Об этом сообщил премьер-министр Беларуси после переговоров в Москве. Но точную дату снова не называют.
 
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