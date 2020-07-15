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Пока превышаем главный критерий в два раза. Когда белорусов пустят в Евросоюз?
15.07.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На календаре — 15 июля, границы Европейского союза для большинства граждан Беларуси по-прежнему остаются закрытыми. Увидим ли мы в этом году Германию, Испанию или хотя бы соседнюю Литву? Каким критериям нужно соответствовать, чтобы попасть в «белый список»? Близка ли к этому Беларусь, статистика которой в последние недели демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости СOVID-19?
Какие критерии нужно выполнить?
С 1 июля Европейский совет снял ограничения на въезд для граждан 15 государств, среди них — Алжир, Грузия, Япония, Канада, Черногория, Марокко, Сербия, Таиланд, Южная Корея, Тунис, Уругвай и другие.
В своей
Какой должна быть эпидемиологическая ситуация в стране, чтобы для ее жителей было рекомендовано снять ограничение на въезд в ЕС? Этот аспект расписан в документе наиболее подробно. А именно:
Как подчеркивается в документе, все эти критерии имеют рекомендательный характер. То есть последнее слово остается за правительством страны — участницы ЕС. Именно оно будет принимать окончательное решение, открывать границы для жителей других стран или нет, делать это постепенно или сразу.
Как объяснили TUT.BY в посольстве Литвы в Беларуси, решение об открытии своих границ действительно принимает правительство страны — члена ЕС, но делает это на основании рекомендаций Европейского совета. То есть сперва Беларуси нужно попасть в список.
— Поскольку виза едина для всего шенгенского пространства, едиными должны быть и правила въезда, — объяснили в посольстве. — Один из главных критериев — количество заболеваний, которое зафиксировано за последние две недели.
Как выглядит ситуация с заболеваемостью в Беларуси?
Список стран, для которых могут быть сняты ограничения на поездки в ЕС, должен пересматриваться каждые две недели — после консультации с Европейской комиссией и другими соответствующими агентствами и службами ЕС, сказано в рекомендации от 30 июня.
По
По статистике Минздрава на эту же дату за последние 14 дней в Беларуси зарегистрировано 3324 новых случая COVID-19. В пересчете на 100 тысяч населения это почти 35 новых случаев, то есть примерно в два раза больше, чем рекомендовано Европейским Советом.
Если полагаться на официальную статистику Минздрава, в последние две недели в Беларуси наблюдается снижение количества новых случаев. Об устойчивой положительной динамике
— Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз, — сказал министр.
Когда и при каких условиях Европейский союз может снять ограничения на поездки? И как делегация ЕС оценивает реакцию Беларуси на распространение коронавирусной инфекции? С этими вопросами TUT.BY обратился в представительство ЕС в Беларуси.
— Мы все с нетерпением ожидаем открытия границ и постепенного возобновления поездок. В ближайшие дни Европейский совет выпустит новую рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки, а затем каждое государство — член ЕС решит, сможет ли оно полностью и/или сразу же следовать этим рекомендациям, — сообщили TUT.BY в представительстве Европейского Союза в Беларуси. — Каждые две недели Совет будет обновлять список стран, на жителей которых не будет распространяться временное ограничение на необязательные поездки в ЕС.
На данный момент под ограничения на поездки не подпадают:
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На календаре - 15 июля, границы Европейского союза для большинства граждан Беларуси по-прежнему остаются закрытыми. Увидим ли мы в этом году Германию, Испанию или...
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