Минздрав дал советы, как предотвратить распространение коронавируса на участках для голосования во время выборов

Источник материала: ОНТ

Минздрав дал рекомендации для недопущения распространения коронавируса при проведении голосования на предстоящих выборах. Советы опубликованы на сайте министерства.

В частности, до начала работы каждого члена участковой комиссии будут спрашивать о его состоянии здоровья. К работе допустят лишь тех, у кого нет признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, чихание и др.).

Также Минздрав члены участковых комиссий должны использовать средства защиты (маска, перчатки, если есть возможность – защитный экран), антисептики для рук и поверхностей.

Рекомендуется также соблюдать социальную дистанцию. Столы и стулья членов участковой комиссии, места для наблюдателей следует располагать на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. Такую же дистанцию советуют соблюдать избирателям.

Кроме того, специалисты Минздрава рекомендуют обеспечить наличие в местах общего доступа (коридоры, фойе и др.) средств для дезинфекции кожи/антисептика для обработки рук, .а также регулярно контролировать заправку дозаторов.

Среди других рекомендаций Минздрава следующие:

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