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Минздрав дал советы, как предотвратить распространение коронавируса на участках для голосования во время выборов

15.07.2020 11:31 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав дал советы, как предотвратить распространение коронавируса на участках для голосования во время выборов

Минздрав дал рекомендации для недопущения распространения коронавируса при проведении голосования на предстоящих выборах. Советы опубликованы на сайте министерства.

В частности, до начала работы каждого члена участковой комиссии будут спрашивать о его состоянии здоровья. К работе допустят лишь тех, у кого нет признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, чихание и др.).

Также Минздрав члены участковых комиссий должны использовать средства защиты (маска, перчатки, если есть возможность – защитный экран), антисептики для рук и поверхностей.

Рекомендуется также соблюдать социальную дистанцию. Столы и стулья членов участковой комиссии, места для наблюдателей следует располагать на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. Такую же дистанцию советуют соблюдать избирателям.

Кроме того, специалисты Минздрава рекомендуют обеспечить наличие в местах общего доступа (коридоры, фойе и др.) средств для дезинфекции кожи/антисептика для обработки рук, .а также регулярно контролировать заправку дозаторов.

Среди других рекомендаций Минздрава следующие:

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Минздрав дал рекомендации для недопущения распространения коронавируса при проведении голосования на предстоящих выборах. Советы опубликованы на сайте...
 
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