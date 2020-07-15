ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко пообещал Полоцку магистраль, а Витебску - кольцевую

15.07.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время поездки в Витебскую область президент несколько раз затрагивал дорожные вопросы. Да и повод к этому располагал — в областном центре открывали после реконструкции путепровод «Полоцкий». Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко пообещал Витебску помощь в завершении строительства кольцевой автодороги и рассказал, о какой дороге он еще мечтает.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

С просьбой по поводу кольцевой к президенту обратился губернатор Витебщины. Сначала он похвалился быстрыми сроками по ремонту моста: планировали сделать за четыре года, а уложились за полтора. А вот чтобы привести в порядок кольцевую, нужно сделать еще 10 километров дороги, а это — 120 млн. долларов.

— Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые, — сказал Александр Лукашенко.

А уже во время встречи с активом области президент снова вспомнил про дороги. Он отметил, что все областные центры соединены с Минском хорошими современными дорогами, но останавливаться на этом нельзя.

— У нас нет проблем проехать по автомобильным или железным дорогам в Витебск. Но я очень хотел бы, чтобы мы из Минска на Полоцк и на Витебск построили эту дорогу. И я поручил, чтобы этот проект уже сделали, чтобы он у нас лежал на столе. И в нужный момент (это единственная большая мечта моя), чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги, — сказал Александр Лукашенко.

Правда, прямо сейчас стройку начинать не будут: у трассы просто не будет нужной загрузки. Но в будущем, по словам президента, здесь должна быть четырехполосная дорога — «как Брест-Москва или на Гомель, Могилев построены дороги».

Напомним, во время поездок по стране президент часто рассказывает о дорожных планах. Например, весной Лукашенко предложил расширить и сделать из бетона дорогу из Минска в Новый Двор. А еще через месяц президент говорил про то, что нужно срочно привести в порядок 18 путепроводов: «Это даже важнее, чем борьба с коронавирусом. Психоз должен быть вокруг мостов». Еще одна тема, на которую недавно обратил внимание Лукашенко, — ограждения на разделительных полосах на трассах.

Читайте также

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые», - сказал Александр Лукашенко о кольцевой дороге в Витебске.
 
Новости дня
Новости
 
Добровольцы рассказали про побочные эффекты при испытании вакцины от COVID
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика