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Лукашенко пообещал Полоцку магистраль, а Витебску - кольцевую
15.07.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время поездки в Витебскую область президент несколько раз затрагивал дорожные вопросы. Да и повод к этому располагал — в областном центре
С просьбой по поводу кольцевой к президенту обратился губернатор Витебщины. Сначала он похвалился быстрыми сроками по ремонту моста: планировали сделать за четыре года, а уложились за полтора. А вот чтобы привести в порядок кольцевую, нужно сделать еще 10 километров дороги, а это — 120 млн. долларов.
— Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые, — сказал Александр Лукашенко.
А уже во время встречи с активом области президент снова вспомнил про дороги. Он отметил, что все областные центры соединены с Минском хорошими современными дорогами, но останавливаться на этом нельзя.
— У нас нет проблем проехать по автомобильным или железным дорогам в Витебск. Но я очень хотел бы, чтобы мы из Минска на Полоцк и на Витебск построили эту дорогу. И я поручил, чтобы этот проект уже сделали, чтобы он у нас лежал на столе. И в нужный момент (это единственная большая мечта моя), чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги, — сказал Александр Лукашенко.
Правда, прямо сейчас стройку начинать не будут: у трассы просто не будет нужной загрузки. Но в будущем, по словам президента, здесь должна быть четырехполосная дорога — «как Брест-Москва или на Гомель, Могилев построены дороги».
Напомним, во время поездок по стране президент часто рассказывает о дорожных планах. Например, весной Лукашенко
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«Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые», - сказал Александр Лукашенко о кольцевой дороге в Витебске.
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