Лукашенко пообещал Полоцку магистраль, а Витебску - кольцевую

Источник материала: Tut.by

Во время поездки в Витебскую область президент несколько раз затрагивал дорожные вопросы. Да и повод к этому располагал — в областном центре открывали после реконструкции путепровод «Полоцкий». Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко пообещал Витебску помощь в завершении строительства кольцевой автодороги и рассказал, о какой дороге он еще мечтает.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

С просьбой по поводу кольцевой к президенту обратился губернатор Витебщины. Сначала он похвалился быстрыми сроками по ремонту моста: планировали сделать за четыре года, а уложились за полтора. А вот чтобы привести в порядок кольцевую, нужно сделать еще 10 километров дороги, а это — 120 млн. долларов.

— Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые, — сказал Александр Лукашенко.

А уже во время встречи с активом области президент снова вспомнил про дороги. Он отметил, что все областные центры соединены с Минском хорошими современными дорогами, но останавливаться на этом нельзя.

— У нас нет проблем проехать по автомобильным или железным дорогам в Витебск. Но я очень хотел бы, чтобы мы из Минска на Полоцк и на Витебск построили эту дорогу. И я поручил, чтобы этот проект уже сделали, чтобы он у нас лежал на столе. И в нужный момент (это единственная большая мечта моя), чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги, — сказал Александр Лукашенко.

Правда, прямо сейчас стройку начинать не будут: у трассы просто не будет нужной загрузки. Но в будущем, по словам президента, здесь должна быть четырехполосная дорога — «как Брест-Москва или на Гомель, Могилев построены дороги».

Напомним, во время поездок по стране президент часто рассказывает о дорожных планах. Например, весной Лукашенко предложил расширить и сделать из бетона дорогу из Минска в Новый Двор. А еще через месяц президент говорил про то, что нужно срочно привести в порядок 18 путепроводов: «Это даже важнее, чем борьба с коронавирусом. Психоз должен быть вокруг мостов». Еще одна тема, на которую недавно обратил внимание Лукашенко, — ограждения на разделительных полосах на трассах.