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Добровольцы рассказали про побочные эффекты при испытании вакцины от COVID
15.07.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых в Сеченовском университете, в первые дни после инъекции испытывали повышение температуры. Об этом они рассказали на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
По словам принимавшей участие в испытаниях Анны Гуткиной, она решила принять участие в исследовании из-за разъездного характера работы. В первые два дня у нее была температура 38 и озноб. Эти симптомы удалось снять парацетамолом. Женщина отметила, что потери обоняния у нее не было.
Гуткина также рассказала, что за испытания добровольцам заплатят в районе 100 тысяч российских рублей (3400 белорусских), но пока они его не получили.
Георгий Смирнов пошел добровольцем из-за работы в общепите. Он сообщил, что вечером в первый день после введения вакцины у него заболела голова, а утром поднялась температура до 37,5 градусов. Побочные явления также удалось сбить парацетамолом.
Российская вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.
Ранее в Сеченовском университете сообщили, что препарат доказал свою безопасность. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре.
15 июля добровольцев, испытывавших препарат в Сеченовском университете, выписали. Доктор медицинских наук Сергей Семитко рассказал, что все они чувствуют себя хорошо.
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15 июля добровольцев, испытывавших препарат в Сеченовском университете, выписали. Доктор медицинских наук Сергей Семитко рассказал, что все они чувствуют себя...
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