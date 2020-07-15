ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые рассказали, как в Китае женщина невольно заразила коронавирусом 71 человека, проехав в лифте

15.07.2020 16:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Исследователи пришли к выводу, что в Китае одна женщина невольно заразила коронавирусом по меньшей мере 71 человека из-за использования лифта, пишет Independent со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Женщина вернулась домой, в провинцию Хэйлунцзян, из США 19 марта — к тому моменту прошло восемь дней с выявления последнего случая COVID-19 в регионе. У нее не было каких-либо симптомов заболевания и отрицательный тест на вирус, но из соображений предосторожности она изолировалась дома. Женщина аккуратно соблюдала самоизоляцию и даже лифтом пользовалась в одиночестве, но один раз соседка зашла в кабину сразу после нее.

Изучавшие вспышку ученые пришли к выводу, что через лифт заразилась соседка. Сама она заразила свою мать и парня, которые побывали у нее в гостях, и уже эта пара на вечеринке 29 марта заразила гостя и двух его сыновей. 2 апреля гость вечеринки перенес инсульт и был доставлен в больницу; однако на тот момент не было никакой очевидной связи между ним и вернувшейся из США женщиной, так что тест на коронавирус ему не сделали. Сыновья по очереди ухаживали за отцом, 6 апреля мужчину перевели в другую больницу. Впоследствии у всех троих тест на коронавирус оказался положительным. Исследователи подсчитали: они заразили 28 человек в первой больнице (включая пять медсестер и одного врача) и еще 20 человек во второй больнице.

Китаянку-путешественницу проверили на коронавирус еще раз, и в этот раз у нее обнаружили антитела, что указало на факт болезни.

«Наше исследование демонстрирует, как одиночный бессимптомный случай COVID-19 приводит к распространению инфекции среди населения», — заключили авторы.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи предположили, что в Китае одна женщина невольно заразила коронавирусом по меньшей мере 71 человека.
 
Новости дня
Новости
 
Лукашенко пообещал Полоцку магистраль, а Витебску - кольцевую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика