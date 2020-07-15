Ученые рассказали, как в Китае женщина невольно заразила коронавирусом 71 человека, проехав в лифте

Источник материала: Tut.by

Исследователи пришли к выводу, что в Китае одна женщина невольно заразила коронавирусом по меньшей мере 71 человека из-за использования лифта, пишет Independent со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Женщина вернулась домой, в провинцию Хэйлунцзян, из США 19 марта — к тому моменту прошло восемь дней с выявления последнего случая COVID-19 в регионе. У нее не было каких-либо симптомов заболевания и отрицательный тест на вирус, но из соображений предосторожности она изолировалась дома. Женщина аккуратно соблюдала самоизоляцию и даже лифтом пользовалась в одиночестве, но один раз соседка зашла в кабину сразу после нее.

Изучавшие вспышку ученые пришли к выводу, что через лифт заразилась соседка. Сама она заразила свою мать и парня, которые побывали у нее в гостях, и уже эта пара на вечеринке 29 марта заразила гостя и двух его сыновей. 2 апреля гость вечеринки перенес инсульт и был доставлен в больницу; однако на тот момент не было никакой очевидной связи между ним и вернувшейся из США женщиной, так что тест на коронавирус ему не сделали. Сыновья по очереди ухаживали за отцом, 6 апреля мужчину перевели в другую больницу. Впоследствии у всех троих тест на коронавирус оказался положительным. Исследователи подсчитали: они заразили 28 человек в первой больнице (включая пять медсестер и одного врача) и еще 20 человек во второй больнице.

Китаянку-путешественницу проверили на коронавирус еще раз, и в этот раз у нее обнаружили антитела, что указало на факт болезни.

«Наше исследование демонстрирует, как одиночный бессимптомный случай COVID-19 приводит к распространению инфекции среди населения», — заключили авторы.