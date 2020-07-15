Врачи во Франции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в утробе матери

Источник материала: Tut.by

Французские медики описали первый случай передачи коронавирусной инфекции от матери еще нерожденному ребенку. Ранее проведенные исследования предполагали возможность трансплацентарной передачи SARS-CoV-2, но первое убедительное доказательство появилось лишь сейчас. Об этом пишет Naked Science, ссылаясь на издание Nature Communications .



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Двадцатилетняя роженица была госпитализирована в Париже с симптомами коронавирусной пневмонии в начале марта. Роды прошли при помощи кесарева сечения, поэтому, как отмечают врачи, все потенциальные источники и резервуары вируса в материнском организме остались неповрежденными.

Новорожденный страдал от отека мозга и неврологических симптомов, характерных для COVID-19 у взрослых. Изначально малыш казался здоровым, но уже на третий день стал раздражительным и плохо реагировал на кормление. Также у него проявились мышечные спазмы.



МРТ мозга инфицированного ребенка на 11 день жизни / De Luca, Vivanti et al., Nature Communications, 2020

Проанализировав образцы крови, амниотической жидкости и тканей, исследователи выяснили, что наиболее высокая концентрация SARS-CoV-2 была именно в плаценте. Оттуда патоген через пуповину проник в организм ребенка. «К сожалению, нет сомнений в том, что здесь идет речь о передаче <вируса>. Врачи должны знать, что подобное может произойти», — прокомментировал ситуацию Даниэль де Лука, директор отделения педиатрии и неонатальной реанимации в госпитале, где проходили роды.

Раньше исследователи не могли точно определить, заразился ли ребенок в утробе матери, в процессе родов или уже через какое-то время после рождения. Причина этого, по словам де Лука, в том, что в условиях пандемии чрезвычайно сложно получить все необходимые образцы для проведения исследований.



Иммунное окрашивание тканей плаценты показало высокую концентрацию вирусных протеинов (левая секция рисунка). На центральной и правой секции показаны контрольные окрашивания препаратов плаценты от неинфицированных пациентов / De Luca, Vivanti et al., Natu

Специалисты планировали лечить ребенка при помощи ремдесивира — ингибитора РНК-зависимой РНК-полимеразы вируса. Однако спустя три недели новорожденный полностью выздоровел. Сейчас симптомов коронавирусной инфекции нет ни у него, ни у молодой мамы.

Среди тысяч детей, рожденных от матерей с COVID-19, не более двух процентов дают положительный результат на вирус, еще меньше демонстрируют серьезные симптомы инфекции. Такие данные озвучивает Мариан Найт, специалист по здоровью матери и ребенка в Оксфордском университете. По ее мнению, наиболее важным для будущих рожениц в условиях пандемии является соблюдение гигиены и мер социального дистанцирования.