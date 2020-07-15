Детский отдых в СНГ: в «Артеке» стартовала первая смена, а в Азербайджане летние лагеря не открылись

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страна детства снова открыта. Сегодня в международном лагере «Артек» стартовала первая – после долгого перерыва – смена. До 4 августа на южном берегу Крыма отдохнут свыше тысячи школьников. В том числе около 90 детей медиков, которые боролись с COVID-19. Как пандемия повлияла на детский отдых в странах Содружества – в материале «МИР 24».

Летние лагеря в Молдове будут закрыты до 31 июля. Пока неизвестно, возобновится ли их работа в последний месяц лета. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас деятельность всех лагерей запрещена чрезвычайной комиссией в области общественного здоровья. Альтернативу традиционным площадкам еще в июне предложила мэрия Кишинева. Городские власти разработали онлайн-платформу , к которой присоединились 11 тематических лагерей. Дистанционно они отработали две смены. Дети могли сами выбрать занятия по душе – рисование, робототехнику или кулинарию.

В этом году государственные лагеря в Таджикистане функционировать не будут. Открылись только частные – более 20 по стране. Акцент в них сделан на спорт, туризм и занятия по робототехнике. В детских лагерях будут соблюдены все санитарные правила. Территорию обязательно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Все дети и сотрудники перед началом смены сдают тесты на коронавирус. Несмотря на пандемию, желающих отправить своих детей на отдых немало. Двухнедельная смена в среднем стоит от 80 до 100 долларов.

Детские летние лагеря в Кыргызстане на озере Иссык-Куль не открылись. Тем не менее местные власти разрешили начать работу небольшим частным лагерям на побережье. В них отдыхают не более 20 детей. Там соблюдаются все меры предосторожности: масочный режим, безопасная дистанция, дезинфекция помещений и улиц. Предполагается, в таких зонах отдыха проведут каникулы около сотни школьников.

Самый популярный оздоровительный лагерь «Зубренок» открыл двери только для белорусских школьников. В этом году иностранным детям в приеме отказали. Всем отдыхающим ежедневно измеряют температуру. Помещения и автомобили дезинфицируют. Обязательно соблюдение социальной дистанции. У сотрудников оздоровительного центра строгий дресс-код.

«Воспитательный состав у нас всегда при перчатках, при маске, общение с детьми дистанцированное, у нас созданы все безопасные условия, мы все приезжаем со справками о том, что мы не болеем ковидом. Всем делали тест на коронавирус», – говорит воспитательница «Зубренка» Анастасия Овчинникова.

Массовые мероприятия в лагере отменили. В общих играх и конкурсах участвуют только два-три отряда. И то, если они живут на одном этаже. Под запрет попали и родительские дни. Пообщаться с ребенком или вожатыми можно только в режиме онлайн. Еще одно новшество в «Зубренке» – спецпрограмма для тех, кто пропустил занятия в школе из-за пандемии. Педагоги помогут подтянуть знания. Все путевки были раскуплены еще в январе. Их стоимость без скидок – примерно 540 долларов. Но этим летом у оздоровительных лагерей появилась альтернатива – онлайн-лагерь. Вожатые играют и проводят мастер-классы для детей в виртуальном формате.

В Азербайджане более 20 летних лагерей с бассейнами и спортплощадками так и не смогли открыться в этом сезоне. Отдохнуть за городом у моря школьникам не удастся. В стране почти месяц жесткий карантин. Жители выходят их дома только по специальным пропускам, при этом нельзя собираться группами более пяти человек. Выезжать из столицы и ряда других городов можно только по спецразрешениям. Поэтому большинство азербайджанских детей лето проводят дома за книгами и компьютерами.