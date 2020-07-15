«Брал косу, шел косить». Лукашенко рассказал, что губернатор Витебской области переболел коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев переболел коронавирусом. Об этом сообщил 15 июля президент страны Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области, передает телеграм-канал «Пул Первого» .



Николай Шерстнев и Александр Лукашенко. Архивное фото, август 2017 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я у Николая спрашиваю: «Как ты боролся?» Он говорит: «Брал косу, шел косить». Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился, рассказал президент.

Глава государства отметил: это то, о чем он говорил в самом начале.

— Когда я пошутил, что трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший. А во-вторых, надо было на воздухе работать, ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах.