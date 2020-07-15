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Уже 65.443 случая коронавируса и 480 смертей

15.07.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав обновил статистику по ситуации в Беларуси



Минздрав обновил информацию о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси. 

На 15 июля официально зафиксировано 65.443 случая заражения (+174 за сутки), 480 человек умерли (+6 за сутки), 56.379 пациентов выздоровели и выписаны (+580 за сутки). 

Всего проведено 1.151.734 тестов (+6.038 за сутки).
 
 
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Минздрав обновил статистику по ситуации в Беларуси
 
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