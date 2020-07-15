Гарри Погоняйло: В Беларуси сложилась классическая революционная ситуация

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса – организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска , сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.





Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела. Так отреагировала власть на мирные акции протеста, которые прошли в Минске вечером 14 июля в ответ на отказ в регистрации главным соперникам Лукашенко на выборах Валерию Цепкало и Виктору Бабарико.





Почему власти отреагировали на мирный протест традиционным методом – репрессиями? Своим видением ситуации с «Белорусским партизаном» поделился руководитель юридической комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло.





- Есть ли правовые основания для возбуждения уголовного дела?





- Все видеоматериалы, которые я просмотрел в интернете, свидетельствуют: никаких массовых акций не было. Народ мирно стоял или хлопал в ладоши, при этом милиция ходила ровно, никого не цепляла, не предупреждала. А потом начался хапун. Я считаю, что поступила команда – команду выполнили.





На самом деле состава преступления нет. Да и предыдущая практика подтверждает, что такого рода дела возбуждаются, месяцами расследуются, а затем людей выпускают и даже не извиняются перед ними. Так произошло с «Белым легионом», например.





- Почему власти пошли на применение жесткой силы?





- В стране проходит электоральная кампания. Президент начал ее с посадок: Тихановского и его сторонников, затем пришла очередь блогеров, затем началась свистопляска вокруг Бабарико. Каждую электоральную кампанию мы наблюдаем одно и то же: с 2001 года все, кто принимал участие в кампаниях, становятся жертвами его мстительного характера.





- Почему вчера не сработал фактор страха? Как мы видели, молодые люди вступали в стычки с сотрудниками силовых органов, отбивали своих товарищей, которых задерживала милиция и ОМОН.





- Всем уже слишком надоело пребывание Лукашенко у власти, его неумелое руководство страной, постоянные обещания. Лукашенко - человек иррациональный, других методов, кроме как запугивания, применения грубой физической силы при решении проблем, видимо, не знает, не понимает и не хочет разнообразить белорусский политический ландшафт.





А вот посадки соперников – да, он это умеет. Надо обязательно проверить состояние его здоровья.





Выборов как инструмента перехода власти от одной политической элиты к другой в Беларуси нет. Есть лишь фиговое прикрытие для того, чтобы создать иллюзию выборов.





Выборы превратились в фарс: Лукашенко назначает парламент, дает указания, кого карать, а кого миловать, сам госаппарат пребывает в страхе, человек деспотичный, орет на всех, унижает, страну принижает – надоело все это. 10 лет застоя, 10 лет одни обещания «попятьсот», 10 лет отсутствие любого прорыва на всех фронтах – полнейший застой и отстой.





Многие молодые уезжают из страны, не видя для себя перспектив, - и от этого грустно.





Сегодня в Беларуси сложилась революционная ситуация, о которой говорил еще Ленин: верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. И этот раскол становится все шире и шире, естественно, рано или поздно он должен был выстрелить. Сегодня мы стали свидетелями этого выстрела.





В значительной степени нынешней ситуации «поспособствовал» коронавирус и рассуждения Лукашенко про «коронапсихоз»: люди заболевали, нуждались в помощи, а он спасал не людей, а производство, которое приносит одни убытки.









Когда страна находится в режиме ручного управления десятки лет, когда Лукашенко никому не доверяет, когда инициатива глушится на корню, а проявления самостоятельности по существу смерти подобны для кадров, подбор кадров по критерию личной преданности, - тогда в стране хаос, бардак.





И даже собственные чиновники начинают бойкотировать его приказы и указы.

«Белорусский партизан»