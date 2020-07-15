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Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после COVID-19
15.07.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси на встрече с активом Витебской области коснулся темы коронавируса. Александр Лукашенко рассказал, как губернатор Николай Шерстнев восстанавливался после COVID-19. Об этом
Также Глава государства отметил, что работать надо на воздухе, нельзя закрывать в однокомнатных и двухкомнатных квартирах людей.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси на встрече с активом Витебской области коснулся темы коронавируса. Александр Лукашенко рассказал, как губернатор Николай Шерстнев...
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