Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после COVID-19

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси на встрече с активом Витебской области коснулся темы коронавируса. Александр Лукашенко рассказал, как губернатор Николай Шерстнев восстанавливался после COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.

Также Глава государства отметил, что работать надо на воздухе, нельзя закрывать в однокомнатных и двухкомнатных квартирах людей.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram