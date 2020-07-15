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Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после COVID-19

15.07.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после COVID-19

Президент Беларуси на встрече с активом Витебской области коснулся темы коронавируса. Александр Лукашенко рассказал, как губернатор Николай Шерстнев восстанавливался после COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.

Также Глава государства отметил, что работать надо на воздухе, нельзя закрывать в однокомнатных и двухкомнатных квартирах людей.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси на встрече с активом Витебской области коснулся темы коронавируса. Александр Лукашенко рассказал, как губернатор Николай Шерстнев...
 
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