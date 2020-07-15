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Александр Лукашенко: Ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов
15.07.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРазвитие регионов, большой фронт работ в АПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в Витебске. Президент встретился с активом северной области. Диалог состоялся как раз в преддверии открытия «Славянского базара», который стал визитной карточкой областного центра. Проведение международного фестиваля всегда подстегивало город: принимать гостей со всего мира хочется в лучшем виде. А для этого нужно было, что называется, приложить руку. Такая встреча - возможность оценить сделанное и в городе, и в регионе и пройтись по проблемным вопросам. Звучали вполне конкретные вещи для Витебской области — и про новые точки роста, и про то, как важно слаженно провести уборочную кампанию. И про необходимость наращивать экспортные поставки и повышать доходы людей. Но было и то, что должен услышать каждый, не только житель этого региона. Говорили о логике реформ в Беларуси - нужно совершенствовать то, что есть. Важно не потерять, а наоборот, сохранить сделанное за четверть века суверенной истории.
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Большое внимание было и будет региональному развитию. Замысел тут простой: подтянуть районы, чтобы комфортно можно было жить в любой части страны. Не только в центре.
Продолжит Ольга Макей.
Будущее Витебского региона
Говорим Витебск, подразумеваем "Славянский базар". Именно с этим фестивалем в первую очередь ассоциируется самый северный областной центр страны. Кстати, город третий по численности в Беларуси. По возрасту второй после Полоцка. А Витебская область - единственная, что граничит сразу с тремя государствами. Город на перекрестке Востока и Запада можно смело называть визитной карточкой страны. Уютные набережные, своды мостов, музеи, площадь Победы - самая большая в Беларуси. Уже трудно представить, что тот самый амфитеатр когда-то был без крыши, что олимпийское золото ковали в школьном спортзале (теперь у батутистов здесь собственная арена). А у горожан - новая современная поликлиника. Что сделано не только в городе, а во всем регионе, а что еще предстоит, сегодня обсуждают в облисполкоме. Встретиться с активом региона приехал Президент.
Президент встретился с активом Витебской области
Как проходят подобные встречи, жители Витебска наверняка видели по телевизору. Президент в таком формате уже общался с руководством Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей, отдельно встречался с активом столицы. Но это не значит, что северный регион Глава государства обделил вниманием. Только за последние три месяца это уже третья президентская поездка в область. Отдельно по аграрной теме Витебского региона Александр Лукашенко собирал и совещание во Дворце Независимости. В сегодняшнем разговоре вопросы сельского хозяйства тоже обсудят. Но начнут с того, что сделано.
Развитие туристического комплекса Витебской области
Вот как раз, когда на собственные сырьевые ресурсы надеяться не приходится, Президент предлагает буквально посмотреть по сторонам. Витебская область - красивейший регион. Только вдумайтесь, на территории области больше двух с половиной тысяч озер. И как тут не развивать туризм. Пока в этом направлении работают не очень активно.
Конечно, Витебская область - крупный промышленный центр. За последние два десятилетия здесь удалось нарастить объем производства в 3 раза, а экспорт товаров - в 4. Сегодня витебскую продукцию покупают в 70 странах. Промышленный гигант - "Нафтан" - теперь современное, модернизированное производство. На такое немало желающих с толстым кошельком. Но Президент скажет, что о приватизации никакой речи. Северный регион славится и льняными тканями. Александр Лукашенко снова повторит: льну в Беларуси быть. Товар востребован на рынках, только продавать нужно активнее. Половина выпускаемой в стране обуви из Витебска, а местный "Витязь" стал выпускать зарядки для электромобилей. Чем не инновация, да еще и в логистическом сердце Беларуси. О дорогах Президент будет говорить отдельно. И даже поэтично.
С середины 90-х в Витебской области серьезно нарастили жилищное строительство. Более 103 тысяч семей въехали в собственные квадратные метры. 8 тысяч - многодетные семьи. Важный показатель и уровень малообеспеченности. Если в 90-е к нему относили едва ли не каждого второго, сегодня эта цифра снизилась до 6 %. Стараются не отставать и с возведением социальных объектов.
Здоровье сейчас вообще тема номер один. Особенно, когда на слуху коронавирус. Витебск стал одним из первых городов Беларуси, на который обрушился COVID-19. В марте и без того непростую психологическую обстановку здесь накаляли громкими заголовками отдельные СМИ. Чтобы взять контроль над ситуацией, в Витебск Президент командировал министра здравоохранения вместе со специалистами. Руку на пульсе держала и Наталья Кочанова. Здоровье невозможно без внимания экологии и развития зеленой экономики. Беларусь продвигает и производит экотранспорт, возводит атомную станцию. А соседям-скептикам Президент отвечает: станции быть.
Президент: Свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать
Конечно, у западных партнеров есть чему и поучиться - развитие бизнеса, новые технологии. Такой положительный опыт Беларусь перенимает. Но вот учить нас как жить, при этом прятать собственные проблемы, не выйдет.
Интеграционные структуры в АПК
Говорили сегодня и о сельском хозяйстве. Принято считать северный регион зоной рискованного земледелия. Подходы к строптивому климату искали не один год. У предприятий копились долги, пока в дело не вмешался Президент. Решились на эксперимент. В области создали 7 агропромышленных холдингов, которые объединили более ста хозяйств. Суть проста: во главе такой интеграционной структуры предприятие-переработчик, под крылом не самые успешные производители зерна, молока, мяса. Головное предприятие сырье перерабатывает, продает, средства идут на развитие подшефных хозяйств.
Продовольственная безопасность
Сельхозпродукция нынче - товар в цене. ООН предупреждает: миллиард жителей планеты будут голодать. Так почему бы не занять пустующие ниши нашим товаром. Конечно, сперва обеспечив себя. Витебской области задание от Президента - хотя бы 100 тысяч тонн зерна заложить в резерв региона.
Президент: Ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов
Отдельно Президент скажет и о деревне. Без нее, без памяти об истоках не было бы того славянского единства. Потому небольшие населенные пункты важно развивать, чтобы жизнь не отличалась от столичной. Напомнит Александр Лукашенко и о городах покрупнее. Таких выделили 11 по стране, для каждого своя программа развития. Спрос за выполнение будет серьезным. Ну а для страны планы масштабнее.
Строить будущее своего региона - как раз задача актива области. Сегодня здесь руководители предприятий, районное начальство, депутаты, представители общественных объединений. Каждый в этой встрече отметит что-то свое. Теперь для региона важно держать планку. Задач прозвучало много и без технологической и исполнительской дисциплины здесь никак. Об этом тоже напомнит Президент. А еще пошутит: рожаете мало. Впрочем, тоже чем не сигнал на будущее.
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Развитие регионов, большой фронт работ в АПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в...
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