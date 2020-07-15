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Парламентарий Эльвира Сороко на встрече с коллективом КСУП «Племзавод Кореличи»: «Богат тот, кто может продать произведенную продукцию»

16.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Парламентарий Эльвира Сороко на встрече с коллективом КСУП «Племзавод Кореличи»: «Богат тот, кто может продать произведенную продукцию»

Члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвира Сороко встретилась с трудовым коллективом КСУП «Племзавод Кореличи» и жителями агрогородка Полужье.

Свой диалог с пришедшими на встречу Эльвира Сороко начала с темы, которая сегодня на слуху не только у белорусов, но и у жителей соседних стран — строительство Островецкой атомной электростанции.

— Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й, — отметила парламентарий. — Однако наша страна столкнулась с попытками противодействовать строительству станции. В чем же причина такого давления извне на Беларусь? В том, что станция небезопасна? Вовсе нет. Александр Лукашенко не раз заявлял, что БелАЭС, которая вызывает множество нареканий со стороны некоторых соседних стран, готова принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур. Это позволит им убедиться в том, что станция безопасна и для самих белорусов, и для ближайших соседей.

Парламентарий Эльвира Сороко на встрече с коллективом КСУП «Племзавод Кореличи»: «Богат тот, кто может продать произведенную продукцию»

Эльвира Сороко назвала такие попытки противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ манипулированием общественным сознанием.

— С вводом в эксплуатацию атомной станции Беларусь уже не будет покупать электроэнергию в других странах и даже сможет ее продавать. Безусловно, это экономически невыгодно тем, у кого мы покупали энергию, а теперь будем создавать конкуренцию, — подчеркнула парламентарий.

Особое внимание во время встречи было уделено теме коронавируса.

— Нам с вами пришлось пережить несколько серьезных эпидемий: свиной и птичий грипп, атипичную пневмонию. Теперь миру угрожает коронавирус, — отметила Эльвира Сороко. — Нас часто критикуют из-за того, что в Беларуси не ввели жесткий карантин. Да, в  Беларуси экономику не остановили, ведь это наше с вами благосостояние. Например, в Латвии, ушедшей на карантин, теперь проблемы: люди не работали, сидели дома и им просто нечем оплачивать кредиты и коммунальные услуги. В России началась вторая волна коронавируса, когда отменили карантин и люди вышли из своих квартир.

Отдельно остановилась парламентарий на 90-х годах, на которые пришлись нелегкие времена. Это и нестабильность выплаты заработной платы, и приобретение товаров по купонам, и неуверенность в завтрашнем дне. С тех пор Беларусь превратилась в независимую суверенную державу, производящую продукцию и самое главное — продающую произведенное. Именно это понятно и близко аграриям, трудящимся на земле.

— Богат тот, кто может продать произведенную продукцию, — резюмировала Эльвира Сороко.

Пришедшие на встречу сельчане задали парламентарию ряд вопросов, касающихся торгового обслуживания, дорожного сбора, пустующих зданий нежилого фонда.

Инна ЛЕЙКО

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Члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвира Сороко встретилась с трудовым коллективом КСУП «Племзавод Кореличи» и жителями...
 
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