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В мире за сутки более 185 тыс. человек заболели коронавирусом

16.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В мире за сутки более 185 тыс. человек заболели коронавирусом

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 185 тысяч. Согласно опубликованным 15 июля вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс.

15 июля в мире было зарегистрировано 13 150 645 инфицированных (+185 836 за сутки) и 574 464 умерших (+4 176 за сутки).

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 6 884 151 (+103 723 за сутки).

В Европе зафиксировано 2 964 046 заразившихся и 204 449 умерших. За 24 часа инфицированных стало больше на 17 942, а умерших — на 492.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 317 078, зафиксировано 32 294 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 14 781, умерли 543 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 344 783. Далее следуют Бразилия (1 884 967), Индия (936 181), Россия (746 369), Перу (330 123), Чили (319 493), Мексика (304 435), ЮАР (298 292), Великобритания (291 377) и Иран (262 173).

https://www.belta.by/

 
 
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Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 185 тысяч. Согласно опубликованным 15 июля вечером данным...
 
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