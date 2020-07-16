Росатом планирует провести физический пуск БелАЭС в начале августа

















По его словам, в данный момент Росатом активно работает над получением разрешения на проведение физического пуска БелАЭС. "Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа", - подчеркнул глава корпорации.





Лихачев отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, работа по возведению объектов, в том числе в Беларуси, не останавливалась. "Мы сумели организовать постоянную ротацию персонала там, где строительные работы идут особенно активно. Это Беларусь, Бангладеш, Турция", - отметил он.





Глава Росатома назвал несколько важных задач корпорации, которые необходимо решить до конца текущего года. Среди них - проведение энергопуска Островецкой АЭС.





Ранее посол Беларуси в Москве Владимир Семашко рассказал, что загрузка топлива в первый реактор на Белорусской атомной электростанции начнется в этом августе.





По его словам, стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок.





БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 общей мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект "АЭС-2006" – типовой проект атомной станции нового поколения "3+" с улучшенными показателями, которые соответствуют самым современным, так называемым "постфукусимским" нормам безопасности.





На текущей неделе главы правительств России и Беларуси на встрече в Москве подписали протокол об новых условиях погашения кредита на строительство БелАЭС.



