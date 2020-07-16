Ещё одна больница Минска переходит на обычный режим работы

Источник материала: ОНТ

Минска переходит на обычный режим работы" class="one-news__figure-img">

11-ая больница Минска возвращается к обычному режиму работы.

С конца апреля она принимала пациентов с короновирусом, для этого здесь выделили три отделения. За время пандемии в них прошли лечение около тысячи 300 человек с положительным тестом на коронавирус. Теперь работа сотрудников и отделений будет проходить в штатном режиме.

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