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Ещё одна больница Минска переходит на обычный режим работы

16.07.2020 11:43 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ещё одна больница Минска переходит на обычный режим работыМинска переходит на обычный режим работы" class="one-news__figure-img">

11-ая больница Минска возвращается к обычному режиму работы.  

С конца апреля она принимала пациентов с короновирусом, для этого здесь выделили три отделения. За время пандемии в них прошли лечение около тысячи 300 человек с положительным тестом на коронавирус. Теперь работа сотрудников и отделений будет проходить в штатном режиме.

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Теги: Минск
 
 
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11-ая больница Минска возвращается к обычному режиму работы.   С конца апреля она принимала пациентов с короновирусом, для этого здесь выделили три отделения. За...
 
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