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Ещё одна больница Минска переходит на обычный режим работы
16.07.2020 11:43 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТМинска переходит на обычный режим работы" class="one-news__figure-img">
11-ая больница Минска возвращается к обычному режиму работы.
С конца апреля она принимала пациентов с короновирусом, для этого здесь выделили три отделения. За время пандемии в них прошли лечение около тысячи 300 человек с положительным тестом на коронавирус. Теперь работа сотрудников и отделений будет проходить в штатном режиме.
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11-ая больница Минска возвращается к обычному режиму работы. С конца апреля она принимала пациентов с короновирусом, для этого здесь выделили три отделения. За...
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