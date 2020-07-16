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Сегодня в Витебске открывается «Славянский базар»

16.07.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 29-м по счету фестивале выступят все лучшие и любимые артисты —Филипп Киркоров и Александр Буйнов, финалист шоу «Голос» Ладислава Бубнара, председатель жюри детского конкурса Александр Солодуха. В церемонии открытия фестиваля ожидается участие Александра Лукашенко.



Председателем жюри станет Олег Газманов.

К слову, первым победителем конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре» был украинец — Олекса Берест. Известность музыканта дальше родной страны не пошла, зато на родине Олекса считается звездой первой величины. Годом позже, в 1993-м, в Витебске с триумфом выступила малоизвестная тогда Таисия Повалий — и навсегда вписала свое имя в историю «Славянского базара», став первой обладательницей Гран-при конкурса молодых исполнителей. В 1994-м — громкая победа Александра Пономарева, ныне народного артиста и звездного тренера украинского «Голоса». А двумя годами позже Гран-при в Киев увезла певица Руслана — победительница «Евровидения-2004», пишет sb.by.

Интересно, что газета не упоминает Александра Гросса, который резко высказался о последних событиях в Минске, и попал в опалу. Хотя у белорусов на фестивале не так много достижений и Гросс -- одно из них.

Напомним, что из-за коронавируса в этом году на "Славянском базаре" запретили дарить цветы артистам.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На 29-м по счету фестивале выступят все лучшие и любимые артисты —Филипп Киркоров и Александр Буйнов, финалист шоу «Голос» Ладислава Бубнара, председатель жюри...
 
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