На Кореличчине проходит единый день информирования населения (обновляется)

Источник материала: Полымя

Единый день информирования на Кореличчине начался со встречи заместителя председателя райисполкома Евгения Чичкана с работниками Центра социального обслуживания населения Кореличского района, где представитель власти подробно остановился на теме благоустройства мест для купания и поведения на воде.

Как отметил Евгений Чичкан, на сегодняшний день проблема действительно актуальна, т.к. возможностей для пляжного отдыха у жителей района, к сожалению, немного. Если озеро Юбилейное в горпосёлке из года в год готово к наплыву желающих, то, например, в Мире такого места нет. Резонно встаёт вопрос: что делать?





– Оборудовать место для купания не так сложно, как его содержать. На сегодняшний день основная проблема заключается в создании спасательного поста, где должны дежурить специально обученные сотрудники. Однако, как показывает практика, найти работников не так уж и просто, ведь работа подразумевает относительно невысокую зарплату, но при этом большую ответственность, – подчеркнул Евгений Чичкан.

Вторая сложность заключается в выборе места. Так, на территории Кореличского района находится двенадцать арендованных водоёмов, а на тех, что не арендованы, обустроить полноценное место для купания практически невозможно.





Что касается ситуации с гибелью людей на воде, здесь наблюдается положительная динамика: если в 2019 году на протяжении первого полугодия в районе было три несчастных случая, то в 2020-ом гибели не было.

Информационно-пропагандистская группа №6 во главе с заместителем председателя Кореличского райисполкома Александром Быличем провела встречу сегодня, шестнадцатого апреля, с работниками районного отделения Департамента охраны, обозначив основные вехи становления независимости Республики Беларусь.

Как отметили представители районной вертикали власти, позади осталось непростое время. Все мы помним Всесоюзный референдум о сохранении СССР, августовский путч, отставку Горбачёва, денежную реформу, инфляцию и дефицит продовольственных товаров. Однако с тех пор прошли годы, и наша страна встала на путь развития, придя к главному – долгожданной независимости.





– По сравнению с далёким 1994 годом номинальная заработная плата белорусов увеличилась в двадцать пять раз, а уровень безработицы с 39,4% снизился до 5%, – отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Инна Богуш. – Нельзя не отметить и продолжительность жизни, которая увеличилась за этот период на шесть лет.

Особое внимание у коллектива Департамента охраны вызвала тема здравоохранения и ситуация по заболеваемости коронавирусом. Так, заместитель главного врача по медицинской части Кореличской ЦРБ Алексей Кавцевич отметил, что количество заболевших Covid-19 снижается, однако не стоит пренебрегать средствами защиты, т.к. даже переболев, через полтора-два месяца человек может заразиться снова.





Также во время встречи представители власти обсудили безопасное поведение в летний период на воде, готовность печного отопления к осенне-зимнему сезону и грядущую избирательную кампанию.

Виктория КОСТЮК

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Информационно-пропагандистская группа №1 под руководством председателя Кореличского райисполкома Геннадия Шатуева встретилась с работниками ГП «Птицефабрика «Красноармейская».





Геннадий Шатуев отметил, что по итогам работы за первое полугодие текущего года объем продукции животноводства составил 106% к уровню прошлого года при плане 101,5%.

В Кореличском районе успешно развивается свиноводство. На всех предприятиях: филиал «Биомакс-Кореличи» ЗАО «Биомакс», СПК «Луки-Агро» и ГП «Черняховский-Агро» умеют выращивать качественное мясо и продавать его. В лидерах областной сводки Кореличчина и по такому показателю, как производство говядины.





Глава района подчеркнул, что погодные условия способствуют аграриям для успешного завершения сельскохозяйственного года. Хорошие виды на зерновые культуры, кукурузу, сахарную свеклу. Со дня на день начнется уборка хлеба. Зерноуборочные комбайны готовы к выходу в поле.

В районе будет продолжено и благоустройство населенных пунктов. Так, в августе планируется запуск станции обезжелезивания в г.п. Мир. Продолжится благоустройство дорог и дворов. В планах — строительство объездной дороги вокруг Мира.

Касаясь темы пандемии, глава района подчеркнул, что Беларусь не вводила жесткий карантин и экономика продолжила работать.

— Белорусы сеяли, доили молоко. Другого нам не дано. Нельзя было допустить обвала производства. Кроме того, большую часть производенной сельскохозяйственной продукции мы экспортируем за рубеж: около 70% молока, 50% говядины.

Инна ЛЕЙКО

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Удзельнікі інфармацыйна-прапагандысцкай групы № 2 наведалі вёску Асташын у Лукскім сельсавеце





На гэты раз галоўная тэма сустрэчы гучала як “Беларускія брэнды на сусветнай арэне”. Кіраўнік групы старшыня раённага Савета дэпутатаў Аляксандр Шкадаў адзначыў, што і наш Карэліцкі край славіцца шматлікімі багаццямі. Найперш гаворка ідзе пра гучныя поспехі сельскай гаспадаркі. Вось і сёлета раён чакае добры ўраджай. Вядома, галоўны скарб нашай зямлі – гэта людзі. І апошняя няпростая сітуацыя з каранавірусам якраз паказала еднасць карэліччан перад цяжкасцямі. Сёння сітуацыя з COVID-19 наладжваецца. Гэта заслуга найперш медыкаў, але важна, што да агульнай справы барацьбы з інфекцыяй далучылася і шмат іншых нашых людзей. “Спадзяюся, і на сёлетніх выбарах 9 жніўня мы будзем разам, у духу адзінства, узаемапаразумення і ўзаемапавагі”, – падкрэсліў Аляксандр Шкадаў.













Прагучалі падчас сустрэчы і пытанні ад насельніцтва. Жыхароў Асташына цікавіла, ці застанецца ў іх вёсцы ФАП і як справы ў раёне з набыццём сучасных аўтамабіляў хуткай дапамогі. І на першае, і на другое пытанне прысутныя атрымалі станоўчыя адказы: ФАП будзе працаваць далей, а бюджэт знойдзе сродкі на абнаўленне аўтапарку ЦРБ. Гаварылі і пра аўтамагазіны. Людзі выказалі просьбу звярнуць увагу на якасць хлеба і наяўнасць тэрмінала, каб была магчымасць аплаціць пакупкі карткай. Гэту інфармацыю аператыўна давялі да кіраўніцтва райспажыўтаварыства. Паднялі вяскоўцы і тэму стану некаторых навакольных дарог. Аказалася, што, калі ўсё будзе добра з фінансамі на наступны год, то ўчастак з Асташына на Лукі чакае рамонт, а вось шлях да Навасёлак пакуль пад пытаннем. “Дзякуй за вашу неабыякавасць да жыцця роднай вёскі і ініцыятыўнасць. Усе вашы праблемы пачутыя і будуць данесеныя да адказных служб. Думаю, мы абавязкова знойдзем задавальняючыя ўсіх рашэнні”, – падвёў рысу пад канструктыўнай размовай з асташынцамі Аляксандр Шкадаў.













У сваю чаргу, інспектар СПіУГ Карэліцкага РАНС Кацярына Зузо нагадала прысутным пра тое, што лета – гарачая пара не толькі з’за надвор’я, але і з-за большай, чым у іншыя перыяды, колькасці розных непрыемных здарэнняў. Прадстаўнік РАНС пажадала, каб вяскоўцы правялі лета бяспечна і ўручыла ім спецыяльныя памяткі.

Марына КАЗЛОВІЧ

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