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Ермошина: Подача жалоб в ЦИК – это выплескивание агрессии

16.07.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если бы не было пандемии коронавируса и погода была попрохладнее, то никто бы не подавал жалобы в ЦИК. Такое мнение высказала глава ЦИК Лидия Ермошина, назвав при этом белорусов агрессиными.




«…поскольку сейчас в Беларуси отпускной и каникулярный период, и, кроме того, значительная часть населения не может выехать за рубеж из-за пандемии коронавируса, эта расслабленная среда способствует тому, что очень много людей выплескивают свою агрессию подобным образом", - заявила Ермошина, комментируя массовые обращения граждан в ЦИК с требованием зарегистрировать кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

"Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост", - заявила глава ЦИК в комментарии для РИА Новости.

"Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия", - подчеркнула Ермошина.
 
 
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Если бы не было пандемии коронавируса и погода была попрохладнее, то никто бы не подавал жалобы в ЦИК. Такое мнение высказала глава ЦИК Лидия Ермошина, назвав при...
 
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