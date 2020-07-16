|
Ермошина: Подача жалоб в ЦИК – это выплескивание агрессии
16.07.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Если бы не было пандемии коронавируса и погода была попрохладнее, то никто бы не подавал жалобы в ЦИК. Такое мнение высказала глава ЦИК Лидия Ермошина, назвав при этом белорусов агрессиными.
«…поскольку сейчас в Беларуси отпускной и каникулярный период, и, кроме того, значительная часть населения не может выехать за рубеж из-за пандемии коронавируса, эта расслабленная среда способствует тому, что очень много людей выплескивают свою агрессию подобным образом", - заявила Ермошина, комментируя массовые обращения граждан в ЦИК с требованием зарегистрировать кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
"Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост", - заявила глава ЦИК в комментарии для
"Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия", - подчеркнула Ермошина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если бы не было пандемии коронавируса и погода была попрохладнее, то никто бы не подавал жалобы в ЦИК. Такое мнение высказала глава ЦИК Лидия Ермошина, назвав при...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)