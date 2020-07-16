Какую опасность несет золотарник?

Источник материала: Клiч Радзiмы

Золотарник канадский по степени опасности для окружающей среды находится в одном ряду с борщевиком Сосновского. Инвазионный для Беларуси вид происходит из Северной Америки. Последние пять лет он стал проблемой для многих регионов страны. Жителям и нашего района необходимо знать о вреде, наносимом этим, безобидным и красивым с виду, цветком. Опасность распространения вредоносного растения заключается в том, что, занимая новые участки, растение полностью изменяет их флору и фауну, т.е. спустя какое-то время он вытеснит с места своего произрастания все другие насаждения, а заодно — большинство насекомых, птиц и млекопитающих.

Сегодня золотарник канадский уже наносит существенный урон природе и экономике. Но проблема еще не стала глобальной. Сегодня процесс распространения растения пока ещё можно взять под контроль. Борьба с ним является общей задачей всех землепользователей района.

Районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы предотвратить вред, наносимый земле золотарником канадским, всем землепользователям направлены информационные письма о необходимости проведения мероприятий по регулированию его распространения и численности.

Размножение золотарника часто начинается с приусадебных участков и кладбищ, где его выращивают как декоративную культуру. Оттуда золотарник распространяется на прилегающие леса и луга. Чтобы не навредить родной природе, не нужно сажать на своих участках золотарник канадский, а если дело уже сделано, то не позволить ему распространяться.

Бороться с растением можно химическими и механическими методами. Скашивать опасный сорняк рекомендуется по мере отрастания до 15—20 сантиметров, то есть 3—4 раза за сезон. Альтернативой может быть однократное скашивание во второй половине августа до вызревания семян.

Необходимо напомнить также, что нарушение законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Н. ВИРШУТА,

главный специалист Шарковщинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.