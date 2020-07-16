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Полиция Колумбии задержала 18 человек на вечеринке за нарушение карантина

16.07.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция Колумбии задержала 18 человек на вечеринке за нарушение карантина

В городе Кали (Колумбия) полиция провела рейд и задержала 18 человек, которые устроили вечеринку во время карантина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на La FM.

Правоохранители обнаружили на месте вечеринки наркотики и алкоголь. Задержанные 18 человек будут привлечены к административной ответственности. Уточняется, что более чем 30 граждан успели скрыться от полиции.

По последним данным, в Колумбии за все время зафиксировали 165 169 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 71 736 человек, умерли 5 814 пациентов.

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В городе Кали (Колумбия) полиция провела рейд и задержала 18 человек, которые устроили вечеринку во время карантина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на La FM....
 
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