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Еще 5 новых смертей: Минздрав - об официальной ситуации с COVID-19
16.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав рассказал офицциальную версию о заражении коронавирусом в Беларуси
На 16 июля официально зафиксировано 65.623 случая заражения (+180 за сутки).
Из них 485 человек умерли (+5 за сутки),
56.915 пациентов выздоровели и выписаны (+536 за сутки).
Всего проведено 1.162.280 тестов (+10.546 за сутки).
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Минздрав рассказал офицциальную версию о заражении коронавирусом в Беларуси
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