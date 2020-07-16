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Участники Евразийского межправительственного совета прибывают в Минск: заседание пройдет 17 июля

16.07.2020 22:29 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минск прибывают участники Евразийского межправительственного совета - заседание пройдет 17 июля.

Кстати, в очном формате встреча состоится впервые с начала пандемии коронавируса.

Ещё утром прибыла делегация Евразийской экономической комиссии. А из премьеров первым в Национальном аэропорту встречали главу правительства Молдовы - Иона Кику. Кишинёв участвует в форуме в качестве наблюдателя. За молдавским самолётом приземлился рейс из Армении. Никол Пашинян прилетел в Минск на два дня. Как и его казахстанский коллега - Аскар Мамин. Завтра в Беларуси ещё ждут глав правительств России и Кыргызстана.

Заседание пройдет под председательством белорусского премьера - Романа Головченко. Рассмотреть намерены темы, от которых зависит дальнейшее развитие Евразийского экономического союза, включая устранение барьеров на внутреннем рынке, совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Предполагаются решения в агросфере и здравоохранении. В частности, будет обсуждаться комплексный план против распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний на территории Союза.

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Теги: Минск
 
 
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В Минск прибывают участники Евразийского межправительственного совета - заседание пройдет 17 июля. Кстати, в очном формате встреча состоится впервые с начала...
 
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