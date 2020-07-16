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Ермошина рассказала, кто потребовал сократить состав комиссий на участках для голосования в Германии
17.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что сократить состав избирательных комиссий на участках для голосования в Германии поручили власти страны. Видеообращение Ермошиной
— Хотела бы обратить внимание на еще одну недостоверную информацию о том, что Министерством иностранных дел якобы даются указания о сокращении количества членов участковых комиссий за рубежом, и приводится пример Германии. Сразу же могу сказать, что мною получена личная информация от посла Республики Беларусь в этой стране, что данное требование получено как раз от немецких властей, которые озабочены эпидемиологической обстановкой в собственной стране.
По ее словам, «именно они определили посольству необходимость, целесообразность составов избирательных комиссий».
Ранее исключенные из членов избиркомов в Германии
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Ермошина рассказала, кто потребовал сократить состав комиссий на участках для голосования в Германии
Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что сократить состав избирательных комиссий на участках для голосования в Германии поручили власти страны.
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