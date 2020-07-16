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Идет оптимизация госаппаратов в цифровую систему. Насколько близко технологическое будущее?

16.07.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Уже сегодня коронавирусная пандемия проявила, сколь близко к нам технологическое будущее с цифровым управлением и документооборотом – основными чертами так называемого электронного правительства. Суть его  в оптимизации некогда неподъемных бюрократических госаппаратов в гармоничную цифровую систему, объединяющую все сферы государственной, производственной и общественной жизни. В нашей стране эти идеи еще в разработке, но белорусские ведомства от мировых трендов призвали не отставать. Над собственными, пока отдельными IT-решениями работают медики (это и уже знакомые пациентам электронные рецепты, и разработки интегрированных электронных медкарт).

Документооборот и образовательные программы оптимизируют в Минздраве. Проще стало оплачивать коммунальные услуги через сервисы ЖКХ. Правоохранители создают единую базу данных с россиянами, а налоговики проявляют интерес к программам выявления скрытых незаконных связей от белорусских программистов. 

Алексей Потапов рассмотрел некоторые из инициатив и узнал, что о них думают эксперты. 

На пути к E-government

Если бы жизнь белоруса решили представить справочником от а до я, правильнее его было бы назвать, скорее, справочником от нуля до единицы. Да и сами его, вероятно, опубликовали бы в двоичном коде. Настолько прочно во все сферы жизни страны за годы вплелась цифровизация, что ее в пору называть новым национальным кредо. 

Спасение на расстоянии клика

Виктор Сидоренко, заведующий  IT-сектором Минздрава, рассказывает, что COVID заставил быстро меняться. Главным проводником опыта столичных коллег региональным в разгар пандемии стала телемедицина.

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси: "Мы прорабатываем вопрос, что будет доступна услуга консультирования врач - пациент. Первично пациент все-таки должен наблюдаться в организации здравоохранения, но для последующих случаев будет использована система телемедицинского консультирования". 

Забрасывать другие онлайн-проекты - электронные рецепты и единую базу данных пациентов -  медики тоже не планируют.

Меньше букв, больше цифры

Электронный журнал и не только. То, что Минобразования постепенно переводит традиционно "бумажные" школы в цифру, не новость. Ведомство понимает: учитель учит, на заполнение кип документов у него  ни сил, ни времени. 

Юрий Круглик, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования: "Если говорить о концепции республиканской информационно-образовательной среды, она должна будет объединить в себя различные созданные сегодня системы. Далее к нему будут добавляться системы защиты информации, будут добавляться системы управления сайтами, электронная почта, корпоративная видеосвязь и так далее". 

Коммуналка со словом IT


"115.бел" и "Расчет ЖКУ". Эти сервисы знакомы почти каждому белорусу, у которого есть компьютер и квартира. Они позволяют в два клика оставить жалобу или оплатить услуги. Следующим шагом должны стать полностью электронные жировки. 

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства: "До недавнего времени каждый регион осуществлял начисление платы, пользуясь каким-то своим программным обеспечением, которое зачастую было морально устаревшим. После внедрения системы республиканской системы АИС «Расчет» от большинства этих проблем удалось уйти". 

Своей целью в общем деле цифровизации экономики коммунальники видят полную автоматизацию сбора показаний и оплаты населения, что исключило бы вовсе человеческий фактор. 

Эксперты отмечают хорошие начинания ведомств в цифровизации госсектора, но констатируют: e-government пока лишь на старте пути и требует более основательного подхода.

Олег Кондратенко, руководитель частной IT-компании: "Это не такие большие задачи. Нам необходимо цифровизировать в цифровом пространстве каждого человека, каждое юридическое лицо. Вот здесь у нас, к сожалению, пока нет продвижения вперед".

В пример часто ставят Эстонию. Правительство страны стало самым цифровым в Европе, собрав все госуслуги в одном приложении, при этом не изобретая велосипед. Они просто объединили частные IT-инициативы и создали единую инфраструктуру, сформировав  при этом комфортную, а главное эффективную административную среду. 

 
Теги: Новости
 
 
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Уже сегодня коронавирусная пандемия проявила, сколь близко к нам технологическое будущее с цифровым управлением и документооборотом – основными чертами так...
 
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