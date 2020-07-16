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Евросоюз сократил список стран, гражданам которых разрешил въезд

17.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Сербии и Черногории из-за роста случаев коронавируса в этих двух странах более не смогут въезжать в Евросоюз. Впредь беспрепятственный въезд в ЕС будет открыт лишь для жителей 12 государств — Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая, сообщил Совет Евросоюза в четверг, 16 июля.


Фото: Reuters

В списке безопасных стран по-прежнему числится и Китай, однако в сообщении подчеркивается, что жители этой страны смогут свободно въезжать в Евросоюз лишь в том случае, если аналогичные правила будут действовать в отношении европейцев, въезжающих в КНР. Брюссель актуализирует список безопасных государств через две недели.

В середине марта все страны ЕС, за исключением Ирландии, а также Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия в целях сдерживания пандемии коронавируса договорились временно запретить любые поездки в ЕС, не являющиеся абсолютно необходимыми. С начала июля этот запрет постепенно ослаблялся. Поначалу въезд в ЕС вновь разрешили жителям 14 стран, однако теперь Сербия и Черногория удалены из этого списка.

 
 
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