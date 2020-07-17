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Эксперт: на какие квартиры вырос спрос и на сколько снизились цены?

17.07.2020 07:13 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

– Начало лета на столичном рынке недвижимости получилось довольно интересным. Впервые за несколько месяцев мы увидели оживление на рынке – в частности, выросло количество заключенных сделок. В июне в Минске купили 855 квартир, что на 23% больше, чем в мае.

По меркам прошлых лет это по-прежнему низкое значение, но сам факт повышения спроса указывает, что рынок начинает постепенно адаптироваться к новым условиям.

Выбор квартир все еще очень велик – около 9 тысяч квартир на вторичном рынке. Полагаю, что это своего рода локальный максимум - все, кто спешил выставить квартиры на продажу на волне курсовых колебаний и пандемии коронавируса, уже это сделал. Волну новых продавцов до осени мы уже вряд ли увидим.

Учитывая, что предложение квартир сейчас на пике, а спрос по-прежнему низкий, цены закономерно продолжают снижение. Причем, видно это и по ценам в объявлениях, и по данным реальных сделок. Так, в июне цены проданных квартир опустились на 1,6%, достигнув уровня в 1314 долларов за 1 квадратный метр.

Фото: Myfin.by

Что это значит?

Три последних месяца «съели» весь рост цен на квартиры, который наблюдался последний год.

Сейчас повышенным спросом на «вторичке» пользуются однокомнатные квартиры. Покупатели такого жилья чаще рассчитывают на собственные сбережения, и поэтому меньше подвержены изменению условий кредитования. Что касается двух- и трехкомнатных квартир, то спрос на них пока восстанавливается медленно.

Фото: Myfin.by

Обращает на себя внимание и рост числа недорогих квартир. За каждую седьмую проданную «однушку» заплатили не более 40 тыс. долларов, а самые дешевые обошлись покупателям в 30 тысяч.

Четырехкомнатная квартира по Войсковому переулку оказалась самой дорогой из проданных в июне. За нее отдали 369 тыс. долларов.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Цены на квартиры в Минске продолжают снижаться. По каким ценам предлагают сегодня жилье на столичном рынке недвижимости и что пользуется наибольшим спросом? Об...
 
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