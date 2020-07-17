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Биолог назвала «хороший и плохой» вывод из данных об иммунитете к COVID
17.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все больше исследователей, в основном в Китае, приходят к выводу, что организм сохраняет иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 на сравнительно
В первом варианте есть вероятность, что иммунная система некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как он успевает синтезировать антитела.
«Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это значит, что наш иммунитет с коронавирусной инфекцией может довольно быстро справляться. Плохо, потому что вирус в таком случае выводится слишком быстро, иммунная система не успевает создать так называемую „антительную память“ к инфекции», — пояснила она.
Причем если у многих людей антитела не успевают синтезироваться, то у врачей и ученых не будет возможности узнать, до какой степени тот или иной человек защищен от коронавирусной инфекции. Что еще хуже, «сам человек в такой ситуации, похоже, остается без долгосрочной защиты от COVID-19», добавила Баранова.
Во втором варианте может оказаться, что иммунитет после COVID в целом вырабатывается слабый и не на долгий срок. К такому выводу можно прийти, если изучить уровень антител, который сейчас наблюдается у некоторых китайцев, перенесших COVID-19.
«Во всяком случае, глядя на тот уровень антител, который сейчас есть у некоторых переболевших китайцев, нет оснований говорить, что в случае повторной инфекции реактивация иммунитета произойдет на более высоком уровне. Обычно самые высокие уровни антител всегда синтезируются при первой встрече с инфекцией. Соответственно, при повторной инфекции производится либо столько же антител, либо еще меньше», — считает ученый.
Кроме того, сейчас нет никакой уверенности в том, что при повторном заражении «память» иммунной системы проснется и она начнет вырабатывать нейтрализующие антитела. «У нас есть представление, что так, по идее, должно произойти. Но произойдет ли в случаем с COVID-19, мы точно не знаем, потому что таких данных у науки на сегодняшний день нет», — подчеркнула она.
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Все больше исследователей, в основном в Китае, приходят к выводу, что организм сохраняет иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 на сравнительно короткое время.
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