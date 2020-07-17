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Чемпионат Беларуси. 18-й тур. «Ислочь» в гостях у «Слуцка», «Городея» – «Белшина»
17.07.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
18-й тур
Витебск – Смолевичи
Матч «Славия» – «Динамо» Брест перенесен на более поздний срок. Причина переноса – вспышка коронавируса в команде гостей.
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
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Чемпионат Беларуси 18-й тур Матч «Славия» – «Динамо» Брест перенесен на более поздний срок.
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