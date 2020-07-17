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Чемпионат Беларуси. 18-й тур. «Ислочь» в гостях у «Слуцка», «Городея» – «Белшина»

17.07.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

18-й тур

Слуцк – Ислочь
Дата проведения
17 июля, 18.00, «Городской стадион»
Онлайн матча
Городея – Белшина
Дата проведения
17 июля, 20.00, «Городея»
Онлайн матча
Витебск – Смолевичи
Дата проведения
18 июля, 16.30, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча
Рух Брест – БАТЭ
Дата проведения
18 июля, 20.30, «ОСК Брестский»
Онлайн матча
Минск – Энергетик-БГУ
Дата проведения
19 июля, 16.45, «Трактор»
Онлайн матча
Неман – Шахтер
Дата проведения
19 июля, 18.45, «ЦСК Неман»
Онлайн матча
Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск
Дата проведения
19 июля, 20.45, «Торпедо»
Онлайн матча

Матч «Славия» – «Динамо» Брест перенесен на более поздний срок. Причина переноса – вспышка коронавируса в команде гостей.

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 18-й тур Матч «Славия» – «Динамо» Брест перенесен на более поздний срок.
 
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