«Улицы были практически пусты». Как выглядит отдых в Черногории во время COVID-19

Источник материала: Tut.by

С 10 июля для белорусов открылась Черногория. Виолетта и Герман Гуринович были одними из первых, кто, несмотря на COVID-19, решился слетать к Адриатическому морю. Из Минска они вылетели 11 июля. Главная особенность, которую молодые люди отметили для себя во время отдыха в коронавирус, — туристов вокруг мало.





В июле у Виолетты и Германа отпуск. Молодые люди решили, что готовы его провести где угодно, лишь бы не сидеть дома. Визы у семьи «закончились», поэтому рассматривали вариант с Турцией и Египтом. Когда пошли по турагентствам, вспоминают, им сообщили, что на ближайшее время в данные страны туры раскуплены, и предложили Черногорию. Будву пара еще не видела, поэтому согласилась. Страха подхватить в поездке коронавирус, говорят, не было: «Мы взрослые, понимаем, вероятность заболеть есть, но это ведь не значит, что нельзя выходить из дома».

— Никаких справок о здоровье перед вылетом у нас не требовали, — говорит Виолетта. — Единственное, на последней странице нашего договора написано: мы понимаем, что едем на отдых в такой сложный момент и, если заразимся, компания не виновата.



Виолетта и Герман

В турфирме, продолжает Виолетта, им рекомендовали быть в самолете в маске и перчатках. Пара рекомендацию выполнила, все два часа пути муж с женой летели «по форме». Кроме них, шутят, так ответственно к рекомендациям подошли только стюардессы и еще пару пассажиров.

— Перед посадкой на борт, как и после приземления, температуру нам никто не измерял, — описывает ситуацию Виолетта. — Самолет был полон, поэтому дистанции внутри никто не выдерживал. И хотя, когда кто-то кашлял, я напрягалась, страха вдруг заболеть не было.

Сейчас молодые люди отдыхают в городе Будва. Без питания, но с перелетом, за семь ночей Гуриновичи заплатили 1000 евро. Это стоимость тура за двоих. Остановились они в четырехэтажном гостевом доме. На каждом этаже примерно по четыре комнаты. Соседей-туристов, рассказывают, видели всего семьи три. Все русскоговорящие. По данным toursoyuz.by , в отелях по протоколам должно быть не более 50% загрузки.





— В апартаментах есть надписи с просьбой соблюдать дистанцию. Сотрудники ходят в масках, — описывает обстановку Герман. — В нашем номере, как, думаю, и в других, а также на первом этаже дома стоит антисептик. На ресепшене есть еще коробочка для масок. Правда, без масок. Вот, кажется, и все, что напоминает про коронавирус.

«В первый день на пляже встретили пару человек»

Туристов в Будве пока немного. Первые дни отдыха Виолетты и Германа в Черногории совпали с национальными праздниками и выходными, поэтому «улицы были практически пусты».





— 12 июля, когда мы пошли гулять по городу, на пляже встретили буквально пару человек, — рассказывает Виолетта. — Со среды, 15 июля, людей в городе стало заметно больше. Это и местные, и туристы, которые все активнее и активнее приезжают.

На море, говорят ребята, пока тоже немноголюдно. За счет этого соблюдать дистанцию в 1,5 и даже 2−3 метра несложно. Местные, бывает, собираются группками, чтобы, например, поиграть с мячом, а туристы даже в воде стараются держаться на расстоянии. Лежаки семья не берет — обходятся полотенцами. Страха, что заразишься через лежак COVID-19, нет. Чтобы обезопасить лежаки от вируса, работники пляжа обрабатывают их антисептиком.





— Дискотеки из-за коронавируса отменили, из развлечений есть экскурсии, рафтинг, можно отправиться в круиз, — перечисляет Виолетта. — В четверг мы ездили на автобусную экскурсию. Дорога туда и обратно шла по трассе. На трассе полиция останавливала автобусы, чтобы проверить наличие масок у туристов. Если лицо в салоне не закрыто, штраф для физлиц где-то 300 евро, для юрлиц — около 2000 евро.



Полиция проверяет маски. Фото в редакцию прислала Виолетта Гуринович

Маски, кстати, Герман и Виолетта всегда носят с собой. Это, говорят, их не напрягает. У моря и просто по городу жители и гости Будвы ходят с открытыми лицами, в закрытых помещениях, например, магазинах — в масках. В магазины, уточняют собеседники, без маски людей не пускают. А вот рынок, продолжают, зона, свободная от коронавируса. Маски, говорят, там можно не носить.





Шведского стола в гостевом доме, где живет пара, нет. В отелях, где такая услуга предусмотрена, еду отдыхающие теперь берут не сами. Им ее через стекло подают официанты, пишет toursoyuz.by. В ресторанах отелей столы и стулья после каждого клиента дезинфицируют, скатерти меняют.

В кафе, где обедала семья Гуринович, они такого не замечали. Из приметного, рассказывают, лишь то, что столики стоят далеко друг от друга, на каждом антисептик, официанты работают в масках.





— Вчера, когда шли с гидом по городу, местные жители подошли к нам с вопросом, откуда мы, и были очень удивлены туристам, — говорит Герман. — Хотя отдыхающим в Черногории рады. В первый день, когда мы пошли в кафе, с нами разговорилась хозяйка заведения. Она поблагодарила, что мы приехали к ним на отдых.

На двоих семь ночей на ближайшие дни обойдется в 773 евро

Основным консолидатором рейсов в Черногорию выступает компания «Аэротрэвел». Как говорит сотрудник фирмы Павел Працукевич, с 10 июля чарты из Минска летают в этом направлении каждый день. На борту от 110 до 189 пассажиров.



Фото в редакцию прислала Виолетта Гуринович

— Интерес к Черногории был всегда. В этом году мы только начали ее продавать, поэтому туры еще не сильно выкуплены, — рассказывает Павел. — Сегодня (16 июля — Прим. TUT.BY), например, самолет уже улетел. Там оставалось пару мест. На пятницу туры еще есть.

В Черногории белорусских туристов ждут на разных курортах — в Будве, Бечичах, Рафаиловичах, Петроваце, Баре и других. По словам собеседника, цены на Адриатическом побережье в этом году такие же, как и в 2019-м. Исключение составляют четырех- и пятизвездочные отели. Из-за невысокой заполняемости их стоимость этим летом снизили до 40 процентов.





— На двоих тур на семь ночей на ближайшие дни обойдется в 773 евро, — отмечает Павел. — Но это без питания.

— Туристов не пугает, что они могут в чужой стране заболеть COVID-19?

— Сейчас все, кто страхует людей, вылетающих за рубеж, включили в договор и ситуацию коронавирусом, — объясняет собеседник. — Если человек заболеет в чужой стране, лечение покроет страховка.