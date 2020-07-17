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Секретная церемония. Британская принцесса тайно вышла замуж

17.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного, итальянского застройщика Эдоардо Мапелли Моцци.

Пара должна была пожениться в Королевской часовне Дворца Святого Джеймса в конце мая, однако из-за пандемии коронавируса церемония была отложена на неопределенный срок, пишет Daily Mail.

Нынешняя церемония была проведена в тайне от общественности. На ней присутствовали королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, которые оба находились в изоляции в Виндзорском замке.

Напомним, в отличие от свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, принцесса Беатрис планировала скромную закрытую свадебную церемонию. Пара объявила о помолвке в сентябре 2019 года.

Отношения принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци начались в октябре 2018 года на свадьбе ее младшей сестры и внучки Елизаветы II Евгении Йоркской. Там Беатрис встретилась с сыном друзей своих родителей, с которым раньше виделась. Впервые на публике Беатрис и Эдоардо появились в феврале 2019 года.
 
 
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Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного, итальянского застройщика Эдоардо Мапелли Моцци.
 
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