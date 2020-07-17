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Александр Нойок победил коронавирус
17.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок больше не болен коронавирусом. Игрок, который лежал в больнице, как сообщалось, с пневмонией, уже не находится там и даже не на самоизоляции.
Напомним, матч чемпионов страны против "Славии" в рамках 18-го тура перенесен на неопределенный срок.
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Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок больше не болен коронавирусом. Игрок, который лежал в больнице, как сообщалось, с пневмонией, уже не находится там...
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