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Александр Нойок победил коронавирус

17.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок больше не болен коронавирусом. Игрок, который лежал в больнице, как сообщалось, с пневмонией, уже не находится там и даже не на самоизоляции.




Напомним, матч чемпионов страны против "Славии" в рамках 18-го тура перенесен на неопределенный срок.
 
 
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Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок больше не болен коронавирусом. Игрок, который лежал в больнице, как сообщалось, с пневмонией, уже не находится там...
 
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