Александр Нойок победил коронавирус

Источник материала: Партизан

Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок больше не болен коронавирусом. Игрок, который лежал в больнице, как сообщалось, с пневмонией, уже не находится там и даже не на самоизоляции.







Напомним, матч чемпионов страны против "Славии" в рамках 18-го тура перенесен на неопределенный срок.







