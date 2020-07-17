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Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

17.07.2020 20:38 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно.

С премьер-министром Армении белорусский лидер в июне общался по телефону. Тогда в основном обсуждали вопросы эпидемиологические – Пашинян перенес коронавирус.

Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Сегодня – акцент на экономику. Чтобы обеспечить свободу движения товаров, внутри интеграции упразднили таможенные границы. Но взамен появились новые условности. В итоге работать, подчеркивает Президент, легче не стало.

Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что там греха таить: очень много проблем в ЕврАзЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: «Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще и легче». Уже даже бизнес об этом заявляет. Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные, вы это не хуже меня ощущаете. Поэтому есть над чем работать, но очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров дала толчок в развязывании этих проблем.

Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Я могу привести пример Армении. Мы должны были устранить два барьера и мы уже это сделали. Одно решение уже вошло в силу, другое принято решение, но войдет в силу в течение трех месяцев. И все наши коллеги, комиссия проинформировала нас. И Россия уже отстранила два барьера из трех, и наши другие коллеги.

Сегодня заслушали доклад о 10 барьерах. В принципе, 8 барьеров уже фактически устранены.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Никол Пашинян

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе...
 
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