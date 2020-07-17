|
Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»
17.07.2020 20:38 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно.
Сегодня – акцент на экономику. Чтобы обеспечить свободу движения товаров, внутри интеграции упразднили таможенные границы. Но взамен появились новые условности. В итоге работать, подчеркивает Президент, легче не стало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Сегодня заслушали доклад о 10 барьерах. В принципе, 8 барьеров уже фактически устранены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)