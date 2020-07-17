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«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске
17.07.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подробности заседания межправительственного совета. В Минске сделан еще один шаг на пути к интеграции в рамках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегия развития Евразийской экономической интеграции на ближайшие 5 лет практически готова и ее собираются утвердить ближайшей осенью. Также сегодня, 17 июля, предопределено будущее в странах объединения в условиях пандемии COVID-19.
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Пять стран, которые в такой непростой период все же нашли время, чтобы решить общие вопросы. Для общего же будущего. А ведь еще буквально несколько дней назад не было ясно, состоится ли межправсовет. Предыдущий прошел в онлайн-формате.
Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
В повестке сегодняшних встреч было 18 вопросов. Впрочем, главный из них – в целом проект развития интеграции. Документ предполагает принцип «четырех свобод»: общий рынок труда, капитала, товаров и услуг. И здесь – не без трудностей. К примеру, за 2020 год из 15 устранили 9 изъятий и ограничений. Но появляются новые. Поэтому важно действовать оперативно.
Одна из проработок – карта индустриализации. Ее «драфт» уже сформирован. Если просто, это ряд проектов в промышленности. Сегодня есть заявки на общую сумму в 200 млрд долларов.
Еще одно решение – программа для развития агроиндустрии. Она обеспечит продовольственную безопасность ЕАЭС. Кроме того, планируется создать группировку из пяти космических спутников. Общих, для зондирования Земли.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Здесь я хотел бы отметить и некую новизну, которая прозвучала из выступления председателя правительства Российской Федерации, уважаемого Михаила Владимировича Мишустина, касающуюся сопряжения налоговых систем. Это новый шаг в развитии интеграции.
О взаимном сотрудничестве речь шла на встрече премьеров Беларуси и Казахстана. Здесь отмечено, что планка в 1 млрд долларов взаимного товарооборота вполне достижима. Такая задача поставлена в ходе визита Александра Лукашенко в Казахстан. Ставка на кооперационные проекты. Например, совместное производство лифтового оборудования и пожарной техники.
Ожидается, что стратегию развития подпишут на Высшем Евразийском Совете. Он также состоится в Минске. Но все же документ доработают окончательно. Предположительно, на очередном межправсовете в Ереване. Кстати, на этом фоне (и в такое непростое время) ценность Союза ощущают не только его участники. Заявки на то, чтобы стать наблюдателями в ЕАЭС, подали Узбекистан и Куба.
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«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске
Новости Беларуси. Подробности заседания межправительственного совета. В Минске сделан еще один шаг на пути к интеграции в рамках ЕАЭС, сообщили в программе...
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