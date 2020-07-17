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Фото дня. Саммиты в Брюсселе и Минске: политики в масках и без
18.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Политики возобновляют переговоры в режиме реальных встреч, а не по видеосвязи. Но не все следуют правилам дистанцирования, к которым призывает ВОЗ в условиях пандемии. 17 июля прошли саммиты ЕС и ЕАЭС. В Брюсселе встретились лидеры стран ЕС, а в Минске — премьер-министры стран — участниц ЕАЭС. Кроме того, премьеры провели переговоры и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В Брюсселе почти все были в масках, здоровались локтями, в Минске политики жали друг другу руки и обнимались.
Пленарное заседание ЕС проводилось в зале на 300 человек, а участвовали в нем немногим более 30. Помещение в перерывах дезинфицировали, кондиционеры отключили, воздух подавали через фильтры с улицы.
Но этим правилам следовали не все: премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из лимузина без маски, все премьеры Вышеградской четверки на встрече между собой оставались без масок.
В Минск 17 июля на заседание Евразийского межправительственного совета прибыли премьер-министры ЕАЭС. На опубликованных фото в масках никто не замечен. Напомним, что премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин переболели коронавирусом.
После заседания президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с каждым из премьеров. Во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным политики пошутили, что коронавирус в Беларуси «менее заразный». Лукашенко и Мишустин были без масок, пожали руки и обнялись. Президент отметил, что Мишустину «повезло больше, он сейчас не заболеет и никого не заразит».
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В Брюсселе почти все были в масках, здоровались локтями, в Минске политики жали друг другу руки и обнимались.
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