Фото дня. Саммиты в Брюсселе и Минске: политики в масках и без

Источник материала: Tut.by

Политики возобновляют переговоры в режиме реальных встреч, а не по видеосвязи. Но не все следуют правилам дистанцирования, к которым призывает ВОЗ в условиях пандемии. 17 июля прошли саммиты ЕС и ЕАЭС. В Брюсселе встретились лидеры стран ЕС, а в Минске — премьер-министры стран — участниц ЕАЭС. Кроме того, премьеры провели переговоры и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В Брюсселе почти все были в масках, здоровались локтями, в Минске политики жали друг другу руки и обнимались.

Пленарное заседание ЕС проводилось в зале на 300 человек, а участвовали в нем немногим более 30. Помещение в перерывах дезинфицировали, кондиционеры отключили, воздух подавали через фильтры с улицы.





На саммите действуют запрет на рукопожатия и обязанность носить маски, когда социальную дистанцию соблюдать невозможно, пишет DW .



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель приветствуют друг друга



Канцлер Австрии Себастьян Курц (слева) и премьер-министр Португалии Антонио Коста приветствуют друг друга

Но этим правилам следовали не все: премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из лимузина без маски, все премьеры Вышеградской четверки на встрече между собой оставались без масок.



Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейского совета Чарльз Мишель

В Минск 17 июля на заседание Евразийского межправительственного совета прибыли премьер-министры ЕАЭС. На опубликованных фото в масках никто не замечен. Напомним, что премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин переболели коронавирусом.



Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов, премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Молдовы Ион Кик, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Фото: static.government.ru



Фото: primeminister.am

После заседания президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с каждым из премьеров. Во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным политики пошутили, что коронавирус в Беларуси «менее заразный». Лукашенко и Мишустин были без масок, пожали руки и обнялись. Президент отметил, что Мишустину «повезло больше, он сейчас не заболеет и никого не заразит».